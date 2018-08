Medicii de la Spitalul Floreasca SPULBERĂ SPECULAȚIILE - Care este starea de sănătate a jandarmeriței bătute

Femeia jandarm care a fost lovită de mai mulți protestatari la mitingul din 10 august va fi externată marți, deoarece analizele efectuate cu o zi în urmă arată că nu are probleme deosebite, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentanții Spitalului Floreasca. Va fi externat și colegul ei.

„Se simt mai bine și vor fi externați azi. (...) Investigațiile nu au arătat modificări, dar au ieșit bine analizele”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Bogdan Oprița, purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca.

Jandarmii au intervenit în forță, în seara zilei de 10 august, cu gaze lacrimogene și tunuri de apă, în Piața Victoria, pentru a dispersa protestatarii aflați în fața sediului Executivului. În acea noapte, au fost rănite peste 400 de persoane, între care și mai mulți jandarmi. Unul dintre angajații Jandarmeriei, o femeie, a fost internată cu suspiciunea de fractură de coloană cervicală, potrivit spuselor reprezentanților instituției. Ministrul Sănătății, însă, a subliniat, după ce a vizitat-o pe aceasta la spitalul Floreasca, faptul că femeia jandarm nu are coloana fracturată.

“Femeia jandarm este bine, s-a ridicat, a comunicat. Am vorbit cu cei doi jandarmi, printre care şi o domnişoară de 23 de ani care este bine. Era pansată, avea o arsură. (...) Nu are factură de coloană, nu este la Terapie Intensivă, e pe secţia de Chirurgie. (...) Am văzut imaginile, ei sunt bine, mă aşteptam la cu totul altceva”, a declarat, în 11 august, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, în cadrul unei vizite la Spitalul Floreasca.

Anterior Realitatea TV a prezentat biletul de internare din care reiesea ca nu s-a pus nici o clipa problema unei fracturi de coloana: