Medicul de la Rădăuţi care a bruscat o pacientă şi două asistente susţine că a depus plângere la Parchet, DNA şi DIICOT, pentru că a fost sechestrat

Medicul infecţionist Radu Agrosoaie, de la Spitalul Municipal Rădăuţi, dus cu ambulanţa la Spitalul de Psihiatrie Socola din Iaşi, după ce a bruscat o pacientă şi două asistente, anunţă că a depus plângere la Parchet, DNA şi DIICOT, motivând că a fost sechestrat, potrivit news.ro.

Radu Agrosoaiei a scris, miercuri, pe Facebook că a fost sechestrat în urmă cu două zile, când conducerea Spitalului Rădăuţi a chemat Poliţia, după ce ar fi bruscat o pacientă şi două asistente.

"Să SECHESTREZI un medic aducând 2 maşini de poliţie, una cu geamuri fumurii se deplasa în spatele tău cu 3 poliţişti şi să încătuşeze un MEDIC sau ...să încerce să îi rupă coloana sau un organ vital prin presiune crescută intraabdominală apoi să îl duci într-o cameră de forţă să îi iei telefonul mobil, fără apă, fără mâncare, noroc că am apucat să urc în Maşina Servicii Comunale Rădăuţi SA, cărora le mulţumesc pentru răbdare. Astăzi dacă NU era maşina de gunoi NU cred că mai scriam ceva", a afirmat medicul din Rădăuţi Radu Agrosoaiei.

El a precizat că la Institutul de Psihiatrie Socola din Iaşi i s-a pus diagnosticul "tulburări legate de serviciu".

Medicul a susţinut că în Spitalul din Rădăuţi nu a agresat pe nimeni, în afara medicului şef de secţie.

"Am realizat plângere PENALĂ la Parchetul de pe Lângă Judecătoria Rădăuţi, DNA, DIICOT", a mai scris medicul Radu Agrosoaiei.

Conducerea Spitalului Rădăuţi a susţinut că medicul Radu Agrosoaie a fost externat cu o zi în urmă de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iaşi şi că între timp a solicitat spitalului din Rădăuţi să i se aprobe câteva zile de odihnă.

"Este în concediu de odihnă câteva zile. În această perioadă cât este în concediu are interdicţie să mai intre în spital. Am vorbit şi cu ministrul Sănătăţii despre acest caz. Am fost şi la Poliţie pentru a depune plângere împotriva lui. Sunt mai multe lucruri adunate, am dat o declaraţie în faţa poliţiştilor, a trebuit să iau atitudine", a declarat pentru News.ro, Dan Vatră, managerul Spitalului Municipal Rădăuţi.

Dan Vatră a declarat că, luni dimineaţă, medicul Radu Agrosoaie a provocat scandal în spital şi a bruscat o pacientă, dar şi două asistente medicale.

"Este un medic problemă de ani buni. Dimineaţă a bruscat o pacientă şi două asistente medicale, apoi s-a urcat în cabina unei maşini de salubritate. Era extrem de agitat, am chemat Poliţia. A fost izolat în secţia de Psihiatrie, apoi a fost transportat cu ambulanţa la Institutul de Psihiatrie din Iaşi, fiind escortat şi de o maşină a Poliţiei", a afirmat managerul spitalului din Rădăuţi, Dan Vatră.

Totodată, Vatră a precizat că în trecut a atras atenţia în Consiliul de Administraţie privind comportamentul acestui medic.

Medicul Radu Agrosoaie a anunţat, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook că în spitalul de la Rădăuţi ar fi apărut primul caz de variolă a maimuţei: "Suspiciune de VARIOLĂ. Spitalul Rădăuţi secţia boli infecţioase. Primul caz în România. Izolăm, tratăm. Am anunţat Ministrul Sănătăţii".

Duminică, DSP Suceava şi Ministerul Sănătăţii au transmis că au investigat cazul pacientei şi că aceasta avea varicelă, nu variola maimuţei.