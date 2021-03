Medicul Gilda Popescu a anunțat noul medicament-fenomen cu care a salvat pacienții cu COVID-19: Niciunul nu a ajuns la spital

Gilda Popescu, cadru didactic universitar și medic pneumolog, a relatat, la Antena 3, cum a tratat pacienții infectați cu COVID-19 pe baza unui medicament care conține o substanță care răpune virusul.

Popescu a recunoscut că nu a tratat cazuri grave, în care saturația de oxigen să fie foarte scăzută.

”Eu nu am pornit ca să fac un studiu științific. A fost o întâmplare pornită de la cazuri reale - cele de afectare pulmonară. Pacienții cu afecțiuni inflamatori cronice au nevoie de terapie, cel puțin astmaticii, de terapia cu corticosteroizi. Toate ghidurile noastre menționează administrarea corticosteroidului inhalator încă din stadiul precoce al astmului bronșic.

Și-n bronhopneumopatiile obstructive cronice avem nevoie de acest medicament sub forma de aerosoli, în special când se produc exacerbări, adică o modificare a stării generale, cu toate că acești pacienți sunt tratați cu anumite medicamente care au rol în primul rând bronhodilatator, să adăugăm corticosteroizi. Așa am pornit eu.

La un pacient care avea o bronhopneumopatie obstructivă cronică am semnalat prezența unei suprainfecții de natură virală - nu știam exact. Am făcut testul, pentru că în primul rând în această perioadă te gândești la infecția cu virusul SARS-CoV-2, și am constat că era deja infectat.

Am făcut o formulă de tratament ținând cont de protocol. Am folosit un medicament care conține substanța budesonidă, se inhalează. Dintre cazurile pe care le-am tratat, niciunul nu a ajuns la spital. Dar, cei care au avut saturația de oxigen sub 88 nu i-am tratat la domiciliu, este caz de spital.”, a spus lect. univ. dr. Gilda Popescu, medic pneumolog.

Specialiții de la Universitatea Oxford au ajuns la concluzia că Pulmicort, folosit și la tratarea plămânilor de fumător, poate să reducă cu 90% riscul de tratament de urgență sau de spitalizare a unui bolnav COVID-19, după un studiu efectuat 28 de zile pe 146 de pacienți.

Voluntarii care au inhalat acest medicament, care se administrează sub formă de aerosoli, au scăpat mai repede de febră și au avut mai puține simptome persistente, față de pacienții COVID-19 care au primit tratamentele obișnuite.

