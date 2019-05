Meleșcanu, declarații care ÎNGROAPĂ Guvernul: Ne-am atins limitele! Nu putem asigura votul pentru un val mare de oameni

Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, susține că România și-a atins limitele în ceea ce privește capacitatea de organizare a votului din străinătate și a explicat că este nevoie de introducerea votului prin corespondență sau vot electronic.

Citește și: ALERTĂ - Gabriela Firea îl REFUZĂ pe Liviu Dragnea: NU vreau să candidez la prezidențiale

”Am dublat numărul secțiilor de votare. Din punctul meu de vedere am făcut tot ce era posibil pentru a le da posibilitatea românilor să-și exprime votul. Și acasă, și în străinătate participarea foarte largă ne-a contrazis toate estimările. În străinătate s-a stat cam 2 ore în medie, dar am văzut și în România că s-a stat la coadă. Și la New York unde am votat eu s-a stat circa 40 de minute la vot. Din punctul meu de vedere ne-am atins limitele pentru modul în care putem noi asigura votul în străinătate. Nu poți să faci față cu resurse limitate unui val foarte mare de români.

Este explicit nevoie de o nouă legislație, indiferent că este vorba despre vot electronic sau vot prin corespondență.

Nu avem resursele materiale și umane pentru a acoperi un val mare de cetățeni care vin la vot.”, a spus Teodor Meleșcanu, la Antena 3.