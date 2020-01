Meleșcanu, despre conflictul Iran - SUA: 'Nu cred ca pentru moment Romania este expusa'

Președintele Senatului, fostul ministru de externe Teodor Meleșcanu, a declarat miercuri că este nevoie de o pozitie unitara a UE in privinta conflictului SUA-Iran, astfel incat conflictul desfasurat acum pe teritoriul Irakului sa nu extinda si in alte tari.

„Era de asteptat o reactie a Iranului, reactie pe care de fapt au si anuntat-o public. E foarte greu de presupus cum se vor desfasura lucrurile in continuare. Asteptam cu totii declaratia presedintelui Trump. Pentru moment, acest conflict se poarta doar pe teritoriul Irakului. Eu cred ca e nevoie la nivelul Uniunii Europene de a discuta si de a adopta o pozitie comuna la care sa contribuie si Romania. Din punctul meu de vedere consider ca va fi necesara adoptarea unei pozitii intelepte, in conditiile in care tari membre UE au continuat relatiile cu Iranul si dupa decizia SUA de a se retrage din acordul nuclear. Nu cred ca pentru moment Romania este expusa. Lucrul cel mai important este sa intelegem ca este nevoie de pozitii si de idei de a preveni escaladarea si extinderea acestui conflict. Vom vedea cum vor evolua pozitiile in perioada urmatoare”, a zis Teodor Melescanu.

Armata iraniană a cerut din nou retragerea trupelor americane din Orientul Mijlociu după ce Gărzile Revoluționare de elită din Iran au lansat mai multe atacuri aeriene asupra țintelor SUA din Irak. Iranul a lansat atacuri de rachete asupra forțelor conduse de SUA în Irak la primele ore ale dimineții de miercuri. Casa Albă a anunțat că este la curent cu situația, iar președintele Donald Trump a fost informat și "monitorizează" situația.

Relațiile între SUA și Iran sunt extrem de tensionate după ce armata americană l-a asasinat vineri dimineaţă, în capitala Irakului, Bagdad, pe generalul Qassem Soleimani, comandantul Forţei Quds din cadrul Gardienilor Revoluţiei din Iran. Ca reacție, autoritățile iraniene au lansat mai multe amenințări la adresa Statelor Unite.

Ca răspuns la avertismentele Iranului cu represalii, președintele Statelor Unite, Donald Trump a amenințat că va lovi 52 de site-uri iraniene, inclusiv ținte culturale, dacă Teheranul atacă americani sau obiective americane, adâncind o criză care a sporit temerile unei noi conflagrații în Orientul Mijlociu.