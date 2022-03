Membră a grupului de activiste Pussy Riot, reținută la Misk și forțată să facă o înregistrare video (presă)

La Minsk, capitala Belarusului, forțele de securitate au reținut-o pe Rita Flores, membră a grupului de activiste ruse „Pussy Riot”. Ea a fost forțată să înregistreze un videoclip în sprijinul președintelui Alexandru Lukașenko, potrivit publicației Mediazona și agenției Nexta. Publicația clarifică faptul că activista feministă a fost reținută de angajați ai Direcției Principale pentru Combaterea Crimei Organizate și Corupției (GUBOPiK) a Ministerului Afacerilor Interne din Belarus.

După cum însăși Rita Flores a declarat publicației, pe 30 martie, la patru zile după sosirea ei în Belarus, forțele de securitate au reținut-o în apropierea camerei ei de hotel: i-au luat telefonul și au dus-o la departament, unde au insultat-o ​​și au amenințat-o că o vor plasa în închisoare timp de 15 ani și apoi au forțat-o să înregistreze un videoclip.

Însăși Flores a descris revendicările forțelor de securitate, într-o declarație pentru Mediazone: „Am avut două opțiuni pentru ce să spun. Prima opțiune: trebuia să spun că tot ce se întâmplă în Ucraina este așa cum trebuie, că trebuie să-i ucidem pe acești fasciști și naziști și că războiul este singura modalitate de a rezolva această problemă. Am țipat și am spus că nu pot spune asta și nu o voi spune niciodată în viața mea. A doua variantă a fost să spun că Lukașenko este super și că toate protestele din Belarus sunt propagandă și cacealma și că totul a fost cumpărat de opoziție. Dacă nu spun, am fost amenințată cu pedeapsă fizică. Mai exact, au spus că vom vorbi diferit.”

Flores a fost de acord să înregistreze un videoclip despre Lukașenko. După aceea, forțele de securitate au spus că ar trebui să părăsească țara și că acum i se interzice intrarea timp de 10 ani. Activista a fost fotografiată și pe fundalul unor postere cu litera Z - această fotografie a fost publicată ulterior pe canalul Ulitsa Telegram.

După aceea, lui Flores i s-a returnat telefonul și a fost eliberată.