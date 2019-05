Mesajul Anei-Maria Brânză după ce a votat - Aşa am învăţat eu la sport... că într-o echipă, fiecare jucător contează

Tenismenul Horia Tecău a votat al alegerile europarlamentare la Paris, unde va participa, alături de olandezul Jean-Julien Rojer, în proba de dublu a French Open, al doilea grand slam al anului.

Tecău a făcut acest anunţ pe Facebook.

La Bragadiru, a votat campioana olimpică şi mondială la scrimă Ana-Maria Brânză, înainte de a pleca la Budapesta.

"Chiar dacă am zbor direct spre Budapesta, cum sunt obişnuită cu escalele, am făcut o scurtă orprire la secţia de votare (şi n-a fost chiar scurtă având în vedere că la Bragadiru suntem matinali din fire). Da, da, am fost cu toată gaşca. Aşa am învăţat eu la sport... că într-o echipă, fiecare jucător contează. Acum îmi iau zborul spre o nouă săptămână de pregătire", a scris ea, pe Facebook.