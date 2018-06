Messi regretă ratarea penalty-ului din meciul cu Islanda

Căpitanul Argentinei, Lionel Messi, regretă că a ratat lovitura de la 11 m care ar fi putut aduce victoria echipei sale în faţa Islandei, sâmbătă la Moscova, în cadrul Grupei D a Cupei Mondiale de fotbal ediţia 2018, informează EFE.

"Mă doare că am ratat penalty-ul, pentru că ar fi fost un avantaj decisiv. Nu ne-am pierdut speranţa, în ciuda acestei remize, vom continua cu aceeaşi motivaţie. Cred că meritam să câştigăm. Am încercat să găsim spaţii în defensiva islandeză, dar nu am reuşit să le găsim", a spus Messi după jocul din capitala Rusiei conform agerpres Decarul argentinian nu crede că rezultatul împotriva Islandei ar putea influenţa meciul următor al echipei sale, împotriva Croaţiei."Acest lucru nu ar trebui să conteze. Avem câteva zile la dispoziţie pentru a ne odihni şi pentru a pregăti cât mai bine meciul. Nu credeam că vom începe cu un punct în primul meci, însă aşa stau lucrurile. Nimeni nu face cadouri nimănui. Este o Cupă Mondială foarte echilibrată, iar acest lucru s-a văzut în meciurile de până acum", a mai spus Lionel Messi.