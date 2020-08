'Mi-a fost teamă să nu se accidenteze (titularii)', spune antrenorul FCSB despre folosirea copiiilor în meciul cu CFR

Antrenorul FCSB, Anton Petrea, a explicat faptul că a folosit o echipă cu mulţi jucători sub 20 de ani în meciul cu CFR Cluj pentru că titularii au avut o perioadă de vacanţă şi dacă ar fi evoluat vineri ar fi riscat să se accidenteze, potrivit news.ro.

"A fost cum am anticipat, o partidă grea în compania unei echipe experimentate. De altfel s-a văzut pe final experienţa jucătorilor de la CFR. Şi-a spus cuvântul şi până în minutul 86 cred că am dat o replică bună, am alergat, sunt mulţumit de atitudinea jucătorilor şi de dăruirea lor pe teren. În schimb, am primit două goluri care ne-au privat de un rezultat pozitiv. Au fost jucători care au avut o perioadă liberă, o săptămână, opt zile. (n.r. - întrebat dacă titluarii nu mai puteau să joace) Nu e vorba de asta, dar sincer vă spun că gândidu-ne la ce s-a întâmplat sezonul acesta, câte accidentări au fost, chiar mi-a fost teamă să nu vină după o săptămână de pauză şi să-i bag să joace chiar şi 45 de minute sau 30 de minute să riscăm vreo accidentare. Plus că a fost şi dorinţa de a-i vedea la lcucru pe aceşti copii, să le vedem potenţialul la care se află. I-am chemat (n.r. - pe titluari) pentru că teoretic mai avem un meci, nu puteam să le dau liber, cu cine mai jucăm? Se joacă la două, trei zile, nu poţi să ţii ritmul cu aceşti copii şi trebuie să avem tot lotul lângă noi, cu noi. Aceşti copii sunt în cadrul academiei, vor veni la antrenamentele noastre, mulţi dintre ei vor face parte din lotul primei echipe. Este greu de dat un verdict (n.r. - despre lupta la titlu), pentru că se joacă cum se joacă, unele echipe joacă, altele nu, e o pauză destul de mare, jucătorii - vorbeam şi cu jucătorii de la CFR - erau nemulţumiţi că nu s-au antrenat o perioadă, e destul de dificil. Părerea mea este că trebuie să se joace pe teren până la final şi cea mai bună echipă să câştige", a declarat Petrea, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Formaţia CFR Cluj a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa FCSB, în meci restanţă din etapa a opta a play-off-ului Ligii I. În urma acestui rezultat, CFR Cluj are 46 de puncte în clasament, cu două mai multe ca Universitatea Craiova, iar titlul de campioană se va decide în meciul direct de luni.

FCSB a aliniat o echipă din care au lipsit vedete ca Denis Man, Florin Coman, Florin Tănase, Ovidiu Moruţan, Ovidiu Popescu.

La 30 iunie, patronul FCSB, Gigi Becali, declara că la meciul cu CFR Cluj din play-off-ul Ligii I va trimite pe teren o echipă formată din juniori, aşa cum a procedat CSU Craiova în partida cu FC Viitorul, din finalul sezonului 2016/2017, când echipa lui Gheorghe Hagi a devenit campioană.

"Aşa se întâmplă în viaţă, nu e răzbunare. Vreau şi eu să iau modelul lor, nu ştiu, nu mă pricep prea bine, iau şi eu modelul lui Craiova lui Rotaru. Adică eu mă iau după ei, că nu mă pricep şi atunci dacă ei zic că trebuie să promovezi tineri, o să promovez şi eu tineri, nu? Dacă nu mă pricep. Nu mă intereseză pe mine cine ia campionatul, nu e problema mea, numai că CFR Cluj când a jucat cu Viitorul, în ultima etapă, acum doi ani, au jucat fotbal şi nu au promovat tineri, pe când Craiova are o tehnică şi o strategie mai deşteaptă, promovează tineri. Au promovat doi tineri, despre care nu am mai auzit de ei. Vreau şi eu să văd cum este să joace 7-8 jucători de 18 ani, să vedem, poate sunt mai buni. De aia e bine în viaţă să fii corect şi drept, ca să nu ţi se răsplătească aşa cum ai făcut. Păi, ce, ei sunt destepţi să promoveze tineri şi eu sunt mai prost? Promovez şi eu tineri. Trebuie să avem respect şi nu a existat respect şi, în viaţă, ce dai aşa ai. Dacă comisa (n.r. - de disciplină) consideră că e normal, atunci eu nu am ştiut, fac şi eu dacă e normal şi regulamentar, promovez şi eu tineri. Sunt foarte curios, că se zice că avem foarte mulţi tineri buni. Sunt aşa de curios de tineri încât vreau să-i văd şi eu. Abia aştept, sunt aşa de nerăbdător să-i văd. Promovez tineri numai dacă nu mai am şanse la... Adică suntem în mare parte calificaţi (n.r. - în cupele europene). Ce, promovăm tineri, aşa? Nu putem asta. Promovăm tineri dacă batem Botoşaniul şi Craiova, îi promovăm pe tineri. Dacă nu, trebuie să punem jucătorii, că nu putem să riscăm", a declarat Becali.

După trei zile, Becali susţinea că a revenit asupra deciziei de a folosi o echipă de jucători în meciul cu CFR Cluj.

"Voi merge la meciul cu Botoşani de mâine seară, pentru că vreau să fie ca o conferinţă de presă şi vreau să anunţ un lucru, pe care-l anunţ acum, dar îl voi spune la toţi, mâine seară. Ceea ce am spus ce priveşte cu jucătorii, cu copiii, cu CFR şi Craiova am spus-o numai aşa, să atrag atenţia ca niciodată nimeni să nu mai îşi bată joc şi să nu facă nedreptate. Eu aşa ceva nu fac, doar am vrut să le atrag atenţia mizeria ce au făcut-o ei să nu mai facă. Eu fac dreptatea, iar dreptate nu este să joci cu copiii cu CFR şi cu Craiova, e să joci cu jucătorii cei mai buni. Dumnezeu hotărăşte cine-i campion, nu tu, Becali, iar , zice Hristos, . Nu o să mă răzbun eu pe Rotaru pentru mizeria ce a făcut-o el atunci. Se răzbună Dumnezeu. Dar el trebuie să ţină cont următorul lucru: că i-a dat Dumnezeu bani, a făcut bani, şi să înveţe acum, că e mic faţă de mine ca vârstă, niciodată în viaţa lui să nu mai facă ce a făcut atunci cu Viitorul. Eu nu am să fac asta, doar am vrut să le atrag atenţia, iar dreptatea e dreptate şi trebuie ca jucătorii cei mai buni să joace şi cu CFR şi cu Craiova, la fel, ca să se stabilescă cine este mai bun. Alegerea mea trebuie să fie spre dreptate, nu să-mi bat joc cum au făcut ei, cum a făcut Craiova. Alegerea lor a fost de oameni nedemni, eu nu sunt nedemn. Am vrut să atrag atenţia mai mult, să se vorbească mai mult pe tema asta, ca nimeni, niciodată, în fotbal să nu mai facă mizeria ce-a făcut-o Rotaru atunci. E mai rău decât corupţia. Nu că ne batem joc aşa şi punem să joace copiii, că influenţăm noi, de ce să câştige Steaua. Nu, tată, aici e vorba de dreptate. Că Dumnezeu după aia a făcut dreptatea, în cupele europene, că au mâncat bătăi. Dacă eşti om demn, joci cum trebuie să se joace. Eu mizeriile nu le accept şi nu le practic. Eu nedreptatea nu o accept şi împlinesc dreptatea. Un om demn nu pune copiii pe teren. Un om demn e drept şi joacă la fel şi cu ceilalţi şi cu ceilalţi. Eu nu-i jignesc (n.r. - pe cei de la Craiova), au făcut mizerii şi s-au jignit singuri", a spus el.