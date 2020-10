, Cătălin Boboc, numit în funcţie luni de Biroul Executiv Naţional al PNL, după ce fostul preşedinte Alexandru Dănăilă a demisionat ca urmare a scorului de sub 27% obţinut de filiala brăileană în alegerile locale, a declarat, pentru AGRPRES, că îşi propune să îi strângă aproape pe toţi colegii din partid şi să demoleze "bisericuţele", pentru a construi o singură "catedrală liberală".

Citește și: DOSAR A trecut UN AN de la omorul produs de Mario Iorgulescu - Rețeta familiei Iorgulescu de a ține băiatul DEPARTE de brațul lung al legii



"Am fost numit de Biroul Executiv Naţional preşedintele interimar al PNL Brăila, ca să pregătim organizaţia şi să ducem campania pentru alegerile parlamentare din această iarnă. Mi-am propus să îi strâng aproape pe toţi colegii şi să demolez bisericuţele, să facem o singură catedrală liberală, dacă îmi permiteţi comparaţia. La nivel organizatoric, trebuie să ne mobilizăm urgent, pentru că în municipiu nu avem organizaţie de cartier, nu avem organizaţie pe secţiile de votare, aşa cum cere statutul, avem multe lipsuri încă şi nu avem niciun moment de pierdut. Imediat după alegerile locale, eu am dat un asemenea mesaj public de unitate, am spus de atunci, cred că de a doua zi, că nu avem niciun moment de pierdut. Aşa se succed campaniile în politică şi trebuie să le luăm pe fiecare în parte să construim ceva. Cuvântul de ordine trebuie să fie: unitate şi scopul nostru trebuie să fie: construcţie", a declarat, pentru AGERPRES, Cătălin Boboc.



Cătălin Boboc le-a transmis pe această cale liberalilor care au fost în diferite momente în conducerea PNL Brăila că aceia care se vor implica în partid pentru un scop comun vor fi primiţi "pe locurile din faţă", iar cei care vor avea doar interese personale "îşi pot lua gândul de la ele".

Citește și: DOSAR Mario, fiul fugar al fostului șef LPF, a fost rugat insistent de cunoscuți să nu se suie la volan cu aproape doi la mie alcool și cocaină în sânge



"Cei din conducerea partidului sau care au fost în diferite momente în conducerea partidului vor trebui să înţeleagă că nu există decât o singură variantă: unitate, acesta trebuie să fie cuvântul de bază. Cei care vin şi se implică pentru scopul comun sunt bine primiţi pe locurile din faţă, cum se spune, cei care au doar obiective personale îşi pot lua gândul de la ele. Obiectivele personale pot fi atinse doar în interiorul unui obiectiv comun şi anume acela de a scoate un scor cât mai mare la alegerile parlamentare în judeţul Brăila. Sunt nişte organizaţii în judeţ care au scos un scor foarte, foarte mic. Sunt nişte comune unde am pierdut nişte primării şi acolo trebuie să vedem repede ce facem. Colegii noştri din acele organizaţii nu trebuie abandonaţi, sunt unii care au pierdut la câteva voturi şi trebuie să-i ţinem aproape de noi, trebuie să îi încurajăm în continuare, să îi sprijinim şi noi pentru a continua, pentru că sunt cei mai mulţi dintre ei liberali vechi şi nu vom lăsa pe nimeni în urmă", a spus Boboc.



Cătălin Boboc a precizat că şi-a asumat în faţa Biroului Executiv Naţional al PNL faptul că nu va candida la aceste alegeri parlamentare, tocmai pentru a elimina suspiciunea că ar avea interese personale de atins prin numirea sa în funcţia de preşedinte interimar al PNL Brăila.



"Mi-am asumat în faţa colegilor din Biroul Executiv Naţional faptul că nu voi candida la aceste alegeri parlamentare, tocmai pentru a elimina suspiciunea unora că aş putea fi subiectiv şi că am obiective personale şi interese personale în această campanie. Colegii din conducerea centrală, ştiind că sunt un membru vechi, un om loial partidului, care cunoaşte organizaţia şi oamenii din organizaţie, s-au gândit la această soluţie", a completat Boboc.



Boboc a fost candidatul Alianţei PNL - Brăila Nouă pentru preşedinţia Consiliului Judeţean şi a obţinut un scor de 23,94% în alegerile locale din 27 septembrie, iar PNL Brăila a obţinut la nivel de judeţ 26,5%.



Cătălin Boboc a ocupat funcţia de prefect al judeţului Brăila în perioada decembrie 2019 - august 2020, iar între 2012-2016 a fost senator PNL în Circumscripţia electorală nr.9 Brăila.