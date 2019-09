Mihai Fifor acuză Opoziția de manipulare: 'Toate datele economice arată cât de mare este această minciună. Faceți singuri comparația'

Secretarul general al PSD Mihai Fifor a declarat că este o manipulare a opoziție faptul că majorările salariale au fost „mâncate de inflație”, precizând că salariul mediu net a ajuns la 3.142 de lei, în luna iulie, comparativ cu 2.046 lei în anul 2016.

„Cea mai mare manipulare a partidelor de opoziție este că majorările de salarii au fost „mâncate de inflație”. Toate datele economice arată cât de mare este această minciună. Salariul mediu net, în mână, a ajuns în iulie la 3.142 lei, față de 2.046 în 2016 – o creștere de peste 53% pe toată economia, nu doar la bugetari. Tot din 2016, prețurile au crescut cu circa 8%. Faceți singuri comparația! Românii cumpără mai multe automobile noi, mai multe electrocasnice și mai multe alimente cu o calitate superioară. Iar numărul celor care își permit o vacanță în țară sau în străinătate a crescut exponențial. Asta înseamnă creșterea puterii de cumpărare!”, a scris Mihai Fifor, luni, pe Facebook.

Social-democratul a adăugat că prioritatea pentru PSD sunt românii clasei de mijloc.

„Da, sunt încă mulți cetățeni care trăiesc sub media dată de INS. Ei sunt prioritatea noastră, pentru că scopul nostru e de a aduce cât mai mulți români în clasa de mijloc, așa cum am promis. Și chiar o facem! Numărul persoanelor în deprivare materială severă aproape s-a înjumătățit în această guvernare de la 4,7 milioane în 2016, am ajuns la 2,5 milioane. Deci, înainte de a vota în noiembrie, comparați cu luciditate aceste date cu politicile de austeritate anunțate deja de partidele care au refuzat semnarea Pactului pentru bunăstarea românilor! Votați pentru pensia sau salariul vostru!”, a conchis Fifor.

În luna iulie 2019, câştigul salarial mediu nominal brut a fost 5.091 lei, cu 36 lei (-0,7%) mai mic decât în luna precedentă, iar câştigul salarial mediu nominal net a fost 3.119 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 23 lei (-0,7%), informează INS.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 3,9% în august, după 4,1% în iulie, pe fondul scumpirii alimentelor cu 5%, faţă de 5,1% în iulie, a serviciilor cu 4,2% şi a mărfurilor nealimentare cu 2,9%, potrivit datelor transmise de INS.