Mihai Fifor rupe tăcerea: Dragnea nu contestă alegerea mea și a lui Dăncilă. Ați văzut contestația?

Secretarul general PSD, Mihai Fifor, a declarat, vineri, că solicitarea depusă în instanță de fostul lider PSD Liviu Dragnea, prin intermediul avocaților, legată de alegerile din Congresul PSD, nu se referă la funcția sa sau cea a actualului președinte al PSD Viorica Dăncilă. Sesizarea depusă în instanță de Liviu Dragnea, document consultat de STIRIPESURSE.RO, cere respingerea cererii de inscriere in Registrul partidelor politic de la Tribunalul Bucuresti a rezultatului alegerii ca presedinte al PSD a Viorica Dancila 'pe motiv de ilegalitate si nestatuaritate a alegerii, datorita faptului ca alegerea sa ca Presedinte al PSD s-a facut de catre delegatii la Congresul PSD din 29 iunie in baza modificarilor de Statut votat tot in acel congres dar neinscrie la Tribunalul Bucuresti'. De asemenea, în solicitare apare și o cerere similară în cazul lui Mihai Fifor.

"Este o cerere legată de funcția mea și a doamnei Dăncilă? Ați văzut contestația? Dumneavoastră ați văzut contestația? Uitați-vă la contestație. Eu vă spun că nu asta contestă", a declarat Mihai Fifor, întrebat de jurnaliști de sesizarea depusă de fostul președinte PSD referitoare la conducerea PSD, potrivit Mediafax.

Reacția secretarului general PSD vine după ce și Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea, a declarat, joi, la ieșirea de la Tribunalul București, că nu a susținut că alegerea Vioricăi Dăncilă în fruntea PSD ar fi ilegală, refuzând să dea mai multe detalii despre sesizarea fostului președinte PSD, care vizează deciziile luate la Congres.

"Nu am de unde să știu (dacă Liviu Dragnea va avea câștig de cauză -n.r.). Nu asta am susținut (că ar fi ilegală alegerea Vioricăi Dăncilă în fruntea PSD -n.r.) și nici nu am ce să susțin aici, la dumneavoastră. (Liviu Dragnea -n.r.) așa a făcut, așa a considerat. Nu am un mandat să fac declarații", a declarat avocata lui Liviu Dragnea, la ieșirea de la Tribunalul București.

Flavia Teodosiu a refuzat să explice dacă sesizarea depusă de Liviu Dragnea vizează alegerea noii conduceri PSD sau altceva.

Tribunalul București trebuia sa judece joi contestația depusă de Liviu Dragnea și care vizează deciziile luate la Congres, însă o pronunțare asupra acesteia a fost amânată de magistrați pentru vineri.

Instanța ar fi trebuit să valideze deciziile din Congresul din 29 iunie, dar validarea a fost amânată pe motivul existenței unei contestații a fostului lider PSD.

Sesizarea este judecată la Secția Civilă din cadrul Tribunalului București, obiectul fiind "modificarea conducerii partidului".

Prin amânarea validării deciziilor privind congresul din 29 iunie, s-a amânat practic și validarea noii conduceri a PSD: Viorica Dăncilă- președinte al formațiunii, Eugen Teodorovici- președinte executiv PSD și Mihai Fifor- secretar general PSD.

Liviu Dragnea este încarcerat în Penitenciarul Rahova, începând cu 27 mai, unde ispășește o pedeapsă de 3 ani și 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman.