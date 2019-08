Mihai Fifor, precizări despre femeia din București care a sunat la 112 și a spus că este SECHESTRATĂ: 'Vă asigur că persoana va fi găsită'

O tânără a sunat la serviciul unic de urgență 112 și a spus că este sechestrată în zona Parcului Moghioroș, în București. Totul s-a întâmplat la ora 18:00, iar de atunci poliția o tot caută și ține legătura cu ea prin telefon. Aflat la Antena 3, în emisiunea ”Exces de putere”, Mihai Fifor, ministrul interimar la Interne, a declarat că femeia va fi găsită, indiferent că este o farsă sau situație reală.

”Sper să nu fie o situație reală. Vă asigur că persoana va fi găsită. Nu am nicio îndoială că nu o vom identifica. Chiar astăzi cineva a sunat la 112 și a spus că este Alexandra Măceșanu. Ne-am mobilizat în urma acestui apel, am derulat procedura și am depistat persoana. A fost condusă la secție femeia care a sunat.”, a spus Mihai Fifor la Antena 3.

