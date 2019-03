Antrenorul FCSB-ului, Mihai Teja, a părut pus pe gânduri după remiza cu FC Voluntari, scor 2-2, spunând că jucătorii săi încasează gol la fiecare ocazie a adversarilor.

Tehnicianul vicecampioanei a vorbit şi despre situaţia lui Olimpiu Moruţan, care a ceurt să fie schimbat în finalul partidei, când vicecampioana irosise deja toate cele trei schimbări: "Toate meciurile sunt grele. Noi am intrat bine în joc, am dat 1-0, după care am luat piciorul de pe acceleraţie. Până la acea fază fixă, Voluntariul nu intrase la noi în careu. După pauză ne-am dorit mai mult, am vrut să câştigăm, dar a fost un meci deschis. Un meci în care şi noi puteam să câştigăm, şi ei puteau să câştige, dar ne pare rău că n-am câştigat noi. Eram conduşi, era normal să schimb, să risc.

Citește și: Călin Nistor, ANUNȚ BOMBĂ - Mai multe RECHIZITORII ale DNA au fost infirmate: 'Sunt mai multe încălcări ale normelor procedurale'

Când eşti condus, e normal să rişti. Am mutat bine cu Moruţan şi Gnohere. Moruţan voia schimbare pentru că îl durea ceva, dar acum e ok. Nu ştiu care e starea lui Pintilii, vom vedea mâine. Sperăm să nu fie ceva grav, să fie doar o contractură. Cea mai mare problemă este că nu câştigăm. Încercăm să dominăm adversarul, dar primim gol la singurele ocazii pe care le are adversarul. Şi din punct de vedere psihologic cădem un pic. Stoian a intrat bine, şi-a făcut treaba bine", a spus Teja la finalul partidei, la Digi Sport.

FCSB a încheiat sezonul regular cu 49 de puncte, echivalentul a 25 de puncte în play-off. Vicecampioana a bifat trei rezultate de egalitate şi două victorii cu Mihai Teja (40 de ani) pe banca echipei.