Mihai Teja, după Gaz Metan Mediaș - Astra Giurgiu: 'Povara retrogradării este mai mare decât cea de a câştiga titlul'. Eugen Neagoe: 'Am făcut un joc modest'

Antrenorul Eugen Neagoe a declarat, vineri seară, că Astra a făcut un meci modest cu Gaz Metan Mediaş, scor 0-0, dar se bucură nu a pierdut, potrivit news.ro.

”Am zis că nu fac calcule la playoff. Am făcut un joc modest, dar până la urmă e bine că nu am pierdut. Le-am spus băieţilor că nu meritam să câştigam, sunt realist. Nu am pierdut acum calificarea în playoff. În campionat am pierdut doar 3 meciuri de când am venit. Toată lumea îşi dorea mai mult, şi eu îmi doream, chiar dacă am pierdut mulţi jucători şi echipa era pe ultimul loc când am venit. Noi ne batem să ajungem în cupele europene, pe urmă vine Taşkent, Ararat şi ne dă cu terenul în cap. E linişte la echipă, suntem pe un drum bun, situaţia financiară e aproape normală. Oamenii s-au achitat de promisiuni, noi suntem în semifinalele Cupei României, am făcut lucruri frumoase, dar meritam mai mult”, a declarat Eugen Neagoe, informează digisport.ro.

La rândul său, antrenorul echipei Gaz Metan Mediaş. Mihai Teja, a afirmat că nu este mulţumit de acest egal. "Am luat un punct, nu ne mulţumeşte. Când facem egal şi când pierdem suntem nemulţumiţi. Cred că meritam mai mult în seara asta, am avut şi ocazii, ne-a lipsit doar golul. Vreau să îi felicit pe jucători pentru atitudine, determinare, au stat în teren foarte bine, am antrenat asta două săptămâni, mă bucur că au înţeles. Una peste alta este un punct, mergem mai departe. În play-out e fiecare meci pe viaţă şi pe moarte. Trebuie să câştigi. Încercăm să găsim soluţii ca să putem să câştigăm meciuri, să nu mai luăm goluri. Din păcate astăzi nu am reuşit, trebuie să ştie, să interpreteze mai multe sisteme de joc. Încercăm să le punem în practică atât cât putem. Când joci în play-out e greu, pentru că joci tot timpul cu sabia deasupra capului. Eu am trecut prin aşa ceva. Cred că singurul campionat când am stat ”liniştit” a fost când a trebuit să câştig campionatul cu FCSB, dar povara retrogradării este mult mai mare decât cea de a câştiga campionatul. Fiecare meci este cu sabia deasupra capului. Am fost şi la Voluntari, a fost infernal de greu. Nu este uşor! Sper să rămânem în Liga 1, să mergem în play-off pentru că vreau să particip şi eu în play-off”, a spus Mihai Teja, la finalul partidei.

Formaţia Gaz Metan Mediaş a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, vineri, pe teren propriu, în compania echipei Astra Giurgiu, în etapa a 29-a a Ligii I.