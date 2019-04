Mihai Tudose, dezvăluiri după externare - Fostul premier povestește momentul infarctului: 'Așa a vrut Dumnezeu să mai am zile'

Fostul premier Mihai Tudose a povestit la Digi24 momentul în care a suferit infarct. „Am avut noroc să am zile”, a spus Tudose.

„Da, eu îmi amintesc foarte bine cum în momentul când eu începusem să am o stare de rău, care nu avea nici o legătură cu inima, nu m-a durut inima, Nicu Bănicioiu s-a uitat la mine și a spus: "Mihai, tu cred că faci infarct sau cred că tu tocmai l-ai făcut!" Eu am protestat și am zis: Bă, Nicule mă doare sub stern așa, în capul pieptului. "Ok, tocmai faci un infarct!" Eu am început să protestez că nu e infarct, că... dar la care Nicu nu a mai stat la dialog cu mine pur și simplu a sunat la 112, dând și explicații despre diagnosticul pacientului, ceea ce a contat foarte mult. Am avut noroc și am mai spus-o și o repet. Uite că așa a vrut Dumnezeu, să mai am zile, așa a fost viața.”, a spus Tudose pentru Digi24.