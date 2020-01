Ministrul Muncii revine cu noi detalii despre creșterea vârstei de pensionare: 'Suntem departe de a lua o decizie!'

Ministrul Muncii Violeta Alexandru a revenit cu noi detalii privitor la creșterea vârstei de pensionare, la cerere, la 70 de ani, pentru anumite categorii sociale. Alexandru a precizat că a dus acest subiect în discuție dat fiind schimbările de la nivel european privind creșterea vârstei de pensionare, adăugând că, în acest moment, Guvernul „e departe de a lua o decizie”.

„Am inceput sa documentam subiectul ( majorarea varstei de pensionare). Nu cred ca e de luat o decizie fara o debatere. Personal, intre speranta de viata si pensionare, merita mai intai sa facem o dezbatere. Sa vedem dezbaterile mai intai. Suntem departe de a lua o decizie. Insa am vazut la nivel european intentia de a genera o schimbare in aceasta privinta, si m am simtit datoare sa discutam si noi. In functie de cum reactioneaza societatea, vom trece la masurile care se impun. O sa fie un impact in sistemul public mai mult decat in cel privat. Nu ma grabesc sa va anunt niste decizii din moment ce nu sunt”, a declarat Violeta Alexandru.