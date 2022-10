Ministrul Boloș așteaptă unda verde pentru a scoate la lumină secretele PNRR

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, a declarat marţi că, dacă va exista o decizie a Guvernului sau Parlamentului, va desecretiza corespondenţa privind Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Prezent la Parlament, unde a fost audiat de Comisia de afaceri europene a Camerei Deputaţilor, Boloş a fost întrebat cum comentează declaraţia de luni a preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, care a solicitat Guvernului să desecretizeze toate documentele din PNRR şi a susţinut că este oportună şi constituirea unei comisii de anchetă parlamentară pentru ca "toată lumea" să ştie ce conţine acest plan."Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este în acest moment afişat pe site-ul PNRR-ului. Domnul preşedinte Ciolacu vorbea despre secretizarea care există în procedura aceasta de corespondenţă dintre Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi ministerele de linie. Dumnealui a spus că va solicita o comisie de anchetă, noi aşteptăm să vedem solicitarea. (...) E nevoie de paşi procedurali. Eu încă n-am primit solicitarea. Este o solicitare care vine din partea Parlamentului sau a Guvernului, cum se va decide la nivel de coaliţie. Dacă decide Guvernul descretizarea, eu trebuie să duc la îndeplinire ceea ce Guvernul hotărăşte. Este o decizie a Guvernului, este o decizie a Parlamentului şi sunt suverani în luarea deciziilor, noi, ministerul, trebuie să ne conformăm acestor lucruri", a afirmat Boloş, potrivit Agerpres.Ministrul a adăugat că nu el a decis secretizarea, iar dacă există critici sau observaţii ale Comisiei Europene acestea nu sunt unele distructive, ci, din contră, unele constructive."Datoria noastră este, până la urmă, să ne uităm la finalitatea deciziei. Care este finalitatea deciziei? Să avem aprobate programele operaţionale, să avem acces la cei 45 de miliarde de euro. Or, în aceste condiţii, uitându-ne la finalitatea lucrurilor trebuie să facem aceste demersuri astfel încât să se întâmple decizia", a transmis ministrul Boloş.Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, că nu există niciun stat european care are un Program naţional de redresare şi rezilienţă pe care l-a ţinut la secret."A trebuit să treacă un an şi jumătate când, în sfârşit, să ajungem cu toţii la concluzia că trebuie desecretizat PNRR-ul, aşa cum este peste tot în Europa. Nu există niciun stat european care are un Program naţional de redresare şi rezilienţă pe care l-a ţinut la secret, vreun Guvern din această Europă. Eu o să-mi permit, până să cer în coaliţie, să cer Guvernului României să desecretizeze absolut toate documentele din PNRR şi o să am o discuţie cu liderii de grup. Cred că este oportun ca să avem o comisie de anchetă şi, în sfârşit, poate şi prin intermediul acestei comisii, toată lumea, toţi românii şi toţi cei interesaţi să ştim odată pentru totdeauna ce conţine PNRR, pentru că nici în acest moment nu ştim ce este acolo", a explicat Ciolacu.Marţi, deputatul USR Cristian Ghinea a afirmat că întregul Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă se află pe site-ul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, inclusiv anexele."PNRR l-am publicat noi, complet, singurul Guvern care a publicat toate anexele. Înainte de a fi gata, am mers de 3 (trei) ori în Parlament. Am invitat pesediştii la minister să îl consulte. Ei nu au făcut asta cu celelalte programe de fonduri europene, cu nici unul dintre ele. TOT PNRR se găseşte încă pe site-ul ministerului", a scris fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, pe Facebook.