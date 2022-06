Ministrul cubanez al educației superioare va vizita România alături de 12 rectori de la universități de prestigiu din Cuba

În perioada 5-12 va avea loc vizita ministrului cubanez al Educatiei Superioare, Jose Ramon Saborido, in Romania, insotit de 12 rectori de la universitati de prestigiu din Cuba, anunță Ambasada României la Havana.

„Ambasadorul Romaniei in Republica Cuba, Theodora Magdalena Mircea s-a intalnit cu delegatia condusă de ministrul Educatiei Superioare, Jose Ramon Saborido, care pleaca astazi spre Romania. La invitatia Ministerului Educatiei si Consiliului National al Rectorilor, in perioada 5-12 iunie 2022 va avea loc, prima reuniune a rectorilor cubanezi cu cei romani, in tara noastra. Pe langa intalnirile cu omologii lor, rectorii cubanezi vor vizita universitati din Bucuresti, Brasov si Targu Mures”, se arată în anunțul Ambasadei.

Momentul principal al vizitei il constituie semnarea de catre cei doi ministri a Programului de Cooperare în domeniul educației dintre România și Cuba.

Dupa participarea rectorilor romani la Congresul Universidad 2022 (Havana, februarie 2022), ocazie cu care au fost semante 18 acorduri de cooperare, componenta educatie a relatiei bilaterale Romania - Cuba inregistreaza un nou succes, se mai arată în anunțul Ambasadei României la Havana.