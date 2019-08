Ministrul de Externe Ramona Mănescu a discutat cu omologul bulgar, Ekaterina Zaharieva, despre construirea unui al doilea pod la Ruse

Ministrul de Externe Ramona Mănescu a discutat cu omologul bulgar, Ekaterina Zaharieva, despre proiecte de infrastructură precum un al doilea pod la Ruse și despre construirea podului între Svishtov-Zimnicea. Zaharieva a declarat, într-o conferință de presă, că astfel va fi fluidizat traficul, anunță MEDIAFAX.

„În fiecare an, când examinez datele, văd o creștere de circa 7% creșterea economică în 2018 față de 2017 și de circa 20% este creșterea numărului de turiști. Ne bucurăm foarte mult că lucrăm cu Guvernul României în ceea ce privește interconectivitatea energetică. Și de transport am vorbit foarte mult. Am mai vorbit despre cât de importantă este diversificarea energetică. De asemenea lucrăm și la nivel de ministere ale Transporturilor în ceea ce privește al doilea pod la Ruse și privind proiectul legat de podul între Svishtov-Zimnicea. Traficul va fi fluidizat între cele două state și de asemenea și comerțul și afacerile dintre țările noastre”, a declarat Ekaterina Zaharieva, ministrul Afacerilor Externe al Bulgariei, luni, în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române (RADR).

La rândul ei, Ramona Mănescu a afirmat că lucrează împreună cu omologul bulgar să îndeplinească obiectivul referitor la adoptarea unei decizii favorabile cu Macedonia de Nord și Albania.

„Împreună cu doamna Zaharieva voi avea o discuție în care voi avea în vedere să explorăm posibilitățile de a valorifica împreună succesul celor două președinții. Vom urmări să consolidăm consultările dintre ministerele pe care le reprezentăm pe teme europene și regionale. Parteneriatul Estic, Balcanii de Vest-Marea Neagră reprezintă în momentul acesta teme prioritare pentru ambele state. Împreună dorim să încurajăm un răspuns concret din partea UE față de Republica Moldova și ale Georgiei, și nu în ultimul rând o soluționare în cazul Ucrainei. De asemenea dorim să lucrăm împreună pentru urmărirea obiectivului stabilit din concluziile Consiliului din 18 iunie 2019 referitoare la posibilitatea adoptării unei decizii favorabile negocierii cu Republica Macedonia de Nord și Albania”, a afirmat, luni, Ramona Mănescu.

Ministrul de Externe a mai spus că „România și Bulgaria valorizează în mod deosebit tema viitorului Uniunii și doresc o Europă caracterizată prin unitate, solidaritate și mai ales coeziune reală”.

Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR) se desfășoară de luni până joi la București.