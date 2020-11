Ministrul Economiei anunţă că a scăpat de COVID-19 după nici două săptămâni: Virgil Popescu răspunde 'curiozităţilor' publice

Virgil Popescu a anunţat că rezultatul ultimului test pentru COVID-19 este negativ. Acesta precizase pe 2 noiembrie că este infectat cu SARS-CoV-2. Ministrul Economiei a adăugat că a fost printre cei norocoşi, deoarece nu a avut simptome grave, ci o formă uşoară a bolii. „Pentru că au fost şi alte voci, circumspecte, voi încerca să răspund la o serie de «curiozităţi». Da, continui să vă încurajez, din toată inima, să purtaţi masca şi să respectaţi regulile de igienă. Eu am purtat-o. Da, am contactat virusul, dar faptul că am purtat masca mi-a oferit ocazia să nu îi îmbolnăvesc pe cei din jurul meu”, a mai spus liberalul, potrivit news.ro.

„În primul rând, vreau să vă mulţumesc tuturor celor care mi-aţi scris, mi-aţi trimis gândurile voastre bune, v-aţi rugat pentru sănătatea mea. Asta mi-a dovedit că putem fi solidari, că dăm dovadă de omenie şi că ştim să ne fim alături şi în perioade de restrişte. M-am numărat printre cei norocoşi, neavând simptome grave, ci o formă mai uşoară a bolii. Am stat în izolare, acasă, şi mi-am monitorizat atent evoluţia bolii. Am avut gust, miros. Deci este posibil, ca după aceste 2 săptămâni, să mă fi ales cu câteva ”grame în plus”. Am considerat că este important să mă hrănesc sănătos, consistent, pentru a ajuta corpul să lupte cu acest virus. Pentru că au fost şi alte voci, circumspecte, voi încerca să răspund la o serie de «curiozităţi». Da, continui să vă încurajez, din toată inima, să purtaţi masca şi să respectaţi regulile de igienă. Eu am purtat-o. Da, am contactat virusul, dar faptul că am purtat masca mi-a oferit ocazia să nu îi îmbolnăvesc pe cei din jurul meu. Iar asta mi se pare o victorie! Cei dragi, colegii mei şi cei cu care am interacţionat au fost bine. De asta este bine să avem grijă, să ne protejăm noi, dar şi pe ceilalţi”, a scris Virgil Popescu sâmbătă pe Facebook.

Ministrul Economiei a precizat că nu ar cu putea spune cu certitudine unde s-a infectat, însă a recomandat oamenilor să evite să participe la acţiuni cu prezenţă fizică ridicată. El a adăugat că a ales să nu facă publică schema de tratament folosită de medici, nu pentru că ar fi primit vreun „tratament destinat privilegiaţilor”, ci pentru că fiecare corp reacţionează diferit, iar numai doctorii pot decide care este medicaţia de urmat.

„Unde m-am îmbolnăvit? Aş vrea să pot spune cu o precizie de 100% unde, dar nu am cum să o fac. Revin. Aveţi grijă de voi. Evitaţi să participaţi la acţiuni cu o prezenţă fizică ridicată. Ştiu că nu ne este uşor, să stăm departe unii de alţii, dar acum este nevoie de asta pentru ne ţine în afara riscului. P.S. Este nevoie de distanţare fizică, nu emoţională! Poate e o bună perioadă să vorbim mai mult unii cu alţii, să ne susţinem reciproc prin vorbe bune! Am urmat un tratament recomandat de medici. Vreau să le mulţumesc, pe această cale, tuturor eroilor, care fac eforturi pentru cei bolnavi. Am ales să nu fac publică schema de tratament, nu pentru că ar fi un mare secret sau că ar fi vorba de un «tratament destinat privilegiaţilor», însă fiecare corp reacţionează diferit şi cred că medicii sunt cei mai în măsură să decidă pentru fiecare caz în parte. Schema de tratament a fost una «clasică», pe care cred că mulţi dintre cei care au fost bolnavi au primit-o pentru a se trata”, a completat Popescu.

Acesta a mai spus că are încredere că românii vor trece peste această perioadă greu încercată.

„După această experienţă, înţeleg şi mai mult că trecem printr-o perioadă dificilă, neobişnuită, care ne testează pe fiecare în parte. Ne stârneşte frici şi temeri, pe care nu bănuiam că vom ajunge să le trăim. Dar am încredere că vom trece şi peste asta. Să nu ne lăsăm conduşi de îndoieli, de frică, ci să apelăm la partea raţională, la ”instinctul de supravieţuire”, să respectăm măsurile care au fost luate pentru a ne proteja. Pentru că da, sănătatea este importantă! P.S.2. Purtaţi mască! Spălaţi-vă des pe mâini! Folosiţi dezinfectant! Păstraţi distanţa!”, a conchis liberalul.

Pe 2 noiembrie, ministrul Economiei Virgil Popescu anunţa, într-o postare pe Facebook, că a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2. „Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu ”iartă””, preciza el.

Pe 4 noiembrie, şi ministrul Transporturilor Lucian Bode a anunţat că a fost confirmat cu noul virus, fiind izolat la domiciliu. El a menţionat că nu are simptome specifice.