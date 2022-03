Ministrul Finanțelor iese în față: 'Nu renunţăm la obiectivele pe care ni le-am asumat la începutul anului'

Discuţia pe o anumită măsură nu este una utilă pentru societate până nu apare ca fiind agregată într-un pachet de măsuri pentru că pachetul de măsuri trebuie să privească atât companiile cât şi cetăţenii, a declarat, luni, ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, relatează Agerpres.

"Aşa cum am anunţat, măsurile vor fi anunţate de către Guvern în foarte scurt timp. Practic şi această vizită a domnului comisar este una care vine în calendarul discuţiilor pregătirilor pentru pachetul pe care îl lansăm. Am mai spus, o să şi vedeţi măsurile. Discuţia pe o anumită măsură nu este una utilă pentru societate până nu apare ca fiind agregată într-un pachet de măsuri pentru că pachetul de măsuri trebuie să privească atât companiile, şi iată a apărut cadrul temporar despre care am anunţat că discutăm la nivel de ECOFIN şi de Comisie Europeană, cadrul temporar de ajutoare de stat care prevede o serie de posibile soluţii pentru companii care au fost afectate de creşterea costurilor, dar evident şi măsuri care privească cetăţenii pentru a combate pierderea de putere de cumpărare şi a lăsa, dacă vreţi, o mai mare posibilitate cetăţenilor să se exprime prin consum, astfel încât ţintele de creştere economică să fie păstrate împreună cu investiţiile private, investiţiile în economia privată, dar şi investiţiile publice. Exact acesta era şi mesajul. Nu renunţăm la obiectivele pe care ni le-am asumat la începutul anului din perspectiva creşterii economice şi pe acest an", a spus Câciu, la finalul întâlnirii cu comisarul european, întrebat dacă mai este interesat de reducerea accizei la preţurile carburanţilor.

De asemenea, comisarul european a fost întrebat despre posibilitatea statelor membre de a a reduce acciza la carburanţi şi a spus că acestea au această posibilitate, dar nivelul reducerii ar trebui coordonat.

Comisarul european responsabil pentru Economie, Paolo Gentiloni, efectuează o vizită la Bucureşti în perioada 28 - 29 martie 2022.

Agenda vizitei cuprinde întâlniri cu preşedintele României, Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciucă, cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, cu ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne şi şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, ministrul Fondurilor Europene, Dan Vîlceanu, şi cu guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.