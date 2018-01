Ministrul Sănătății, detalii despre audierea nocturnă de la DIICOT

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a fost audiat aseară la DIICOT în dosarul medicului Mihai Lucan. Bodog recunoaște că a fost audiat la DIICOT și a spus că a dat declaratii complete în calitate de martor.

”În calitate de ministru al Sănătății, am colaborat instituțional cu magistrații DIICOT încă din faza cercetării deschise împotriva prof. Mihai Lucan.

În cursul zilei de ieri, am dat declarații complete, în calitate de martor, în acest dosar. Ca de fiecare dată, am răspuns favorabil demersurilor justiției și voi continua să fac același lucru ori de câte ori sunt solicitat, ca ministru dar și ca cetățean.

Deoarece există o ancheta în curs am datoria și responsabilitatea unui comportament discret, prudent și rezervat. Voi sprijini pe căi instituționale, în măsura competențelor de care dispun, aflarea adevărului în acest caz, ca și în celelalte dosare din Sănătate”, arată florian Bodog.