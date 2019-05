Ministrul Sănătății, după imaginile cu gândaci în secția de pediatrie a unui spital: 'Azi nu am văzut gândaci. Era foarte curat' - VIDEO

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat sâmbătă, că ea nu a văzut gândaci în vizita oficială pe care a făcut-o în cursul zilei la spitalul din Deva unde părinții au filmat gândaci în saloanele copiilor internați.

„Doamna ministru, in legatura cu gandacii de la spitalul judetean Deva?”, a întrebat-o presa pe Pinta.

„In primul rand, azi nu am vazut gandaci, am vizitat si sectia de pediatrie si am constatat ca e nevoie de investitii acolo, investitii care deja au pornit. Era foarte curat”, a spus ministrul.

„Sigur ca este o vizita oficiala si atunci totul se pune la punct, dar credeti-ma ca directia de sanatate publica a facut deja un raport legat de ce s-a intamplat atunci”, a adăugat Pintea.

Pe internet au circulat poze și filmulețe cu gândaci în saloanele secției de pediatrie a Spitalului Județean din Deva (Hunedoara), imaginile fiind postate de părinții copiilor internați.