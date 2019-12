Ministrul Transporturilor: La Tarom lucrurile arată foarte rău! Vom solicita ajutor de SALVARE

Tarom va închide cu pierderi de 190 de milioane de lei în acest an, dar vom solicita un ajutor de salvare de 47 milioane de euro şi unul de restructurare de aproximativ 110 milioane de euro, pentru că ne dorim să salvăm această companie, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode.

"La Tarom lucrurile arată foarte rău, vom închide cu 190 de milioane de lei pierderi pe acest an şi avem disponibili în jur de 20 de milioane de euro în acest moment în cont. Avem rate la Boeing, avem în evaluare achiziţia de ATR, pentru că avem acel memoradum semnat şi este clar că avem nevoie de uniformizarea flotei.(..) Noi trebuie să restructurăm această companie, dar când spun restructurare nu mă gândesc la restructurarea pe care a făcut-o Cuc de exemplu, la un moment dat, a pornit restructurarea de la 1.700 de angajaţi şi a terminat-o la 1.900. Noi pe o procedură foarte clară, nu aşa cum au declanşat-o ei, că noi dacă continuăm şi reduceam 300 de posturi, 100 efectiv, ne trezeam daţi în judecată de toţi cei pe care îi dădeam afară şi câştigau în instanţă. Vom face un proces de restructurare foarte, foarte bine definit", a subliniat Bode, la B1TV.



El a precizat că va solicita la Bruxelles un ajutor de salvare pentru această companie, pentru că în ultimii 10 ani nu a mai fost solicitat un astfel de ajutor, astfel încât Tarom să poată să supravieţuiască.



"Vom solicita un ajutor de salvare şi am discutat acest lucru şi la Bruxelles, pentru că această companie nu a mai solicitat ajutor de salvare în ultimii 10 ani şi să acordăm aceşti bani astfel încât cei de la Tarom să supravieţuiască. (...) Ajutorul de salvare este de 47 de milioane de euro şi aproximativ 110 milioane de euro este ajutorul de restructurare. Aceşti bani vor veni de la bugetul de stat, dar trebuie recuperaţi. Noi avem un singur obiectiv: să ţinem această companie naţională", a explicat Bode.



El a exemplul unui român din Canada, care a fost declarat doi ani la rând cel mai bun manager din zonă, dar care nu ar putea rezista mai mult de câteva luni pe procedurile din România.



"Noi avem un român în Canada care a fost declarat doi ani la rând cel mai bun manager din zonă. Noi dacă l-am aduce aici pe mecanismele şi procedurile de aici ar pleca în câteva luni de zile. Deci trebuie să restructurăm această companie, să aducem management privat pe OUG 109, să reducem cheltuielile la direcţia tehnică care sunt 40% mai mari. Una peste alta ne dorim să salvăm această companie, ne dorim să avem un management privat şi am toată determinarea să susţin această companie pentru a se salva", a adăugat şeful de la Transporturi.