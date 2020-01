Mircea Rednic despre situația de la Dinamo: 'Cei care au rămas să-şi asume'

Antrenorul echipei Poli Iaşi, Mircea Rednic, i-a criticat pe conducătorii FC Dinamo pentru situaţia în care a ajuns fosta lui echipă, potrivit news.ro.

"Nu vreau să vorbesc de Dinamo. Am fost acolo, asta a fost decizia lor, cei care au rămas să-şi asume. (n.r. - Criză?) Nu ştiu, întrebaţi-i pe ei! Din moment ce bugetul s-a dublat şi tu tot pe nouă eşti, înseamnă că sunt ceva probleme. Nu vreau să vorbesc de Dinamo, eu sunt acum oficial antrenorul echipei Poli Iaşi. Întrebaţi-i pe bărbaţii care au rămas acolo, că muierile au plecat şi au rămas bărbaţii. Fiecare ar trebui să-şi vadă de treabă. Tot ăştia care spun că sunt dinamovişti, îi băgaţi în sondaje... pană la bani. Dacă îi întrebaţi dacă renunţă la salarii s-au albit. Toţi suntem dinamovişti, dar când trebuie să ajutăm concret, nimeni nu face. Eu am făcut-o şi am făcut-o tot timpul şi sunt dispus să investesc la Dinamo. (n.r. - dacă l-a surprins plecarea lui Nistor) Suma da, e normal, 250, 200, rar când... Eu îl ştiu pe Dan, e un jucător foarte bun, dar are şi el o vârstă, vrea să câştige mai mult, s-a dus la un club care vrea ă facă performanţă, are toate condiţiile acolo, a fost oferta foarte bună financiar. Normal că a plecat. Dar nu cred că a plecat el că şi-a dorit sută la sută", a spus el.

Rednic a declarat că atacantul FCSB Harlem Gnohere se va transfera în Arabia Saudită sau în Emiratetele Arabe Unite.

"Din informaţiile mele, cred că îl văd ori în Arabia Saudită, ori în Emirate. E foarte bine şi pentru Steaua şi pentru el. Sper ca să se rezolve transferul", a afirmat Rednic, duminică, înainte de plecarea echipei ieşene în cantonamentul din Antalya.

Întrebat despre numirea lui Adrian Mutu la conducerea tehnică a nţionalei de tineret, Rednic a răspuns: "Dacă a fost ales în unanimitate... Bă, nu s-a găsit unul să mai propună un nume, tot ca pe vremea lui Ceauşescu, unanimitate, tot, pe Gheorghe... Mai erau şi alte soluţii, dar eu îl ştiu pe Adi, are o filozofie bună despre fotbal şi îi doresc mult succes."

Rednic mai spune că nu poate ajunge selecţioner deoarece nu are prieteni la FRF. El consideră că întreaga conducere de la Casa Fotbalului ar trebui să demisioneze dacă echipa naţională nu se califică la Euro-2020.

"Nu am prieteni acolo, acolo sunt şefi, sunt... E decizia lor. Cred că dacă se ratează această calificare ar fi cazul ca şi cei care au decis să vină şi Daum şi Contra şi Rădoi... ar trebui să plătească şi ei", a precizat tehnicianul.

În afara fundaşul lituanian Linas Klimavicius transferat după ce a jucat ultima dată la Dinamo, Rednic spune că mai are nevoie la Poli Iaşi de doi atacanţi, un mijlocaş central, un mijlocaş de bandă şi un fundaş stânga, jucători care vor veni direct în Antalia. Dintre aceşti fotbalişti, unul este român, a adăugat Rednic.