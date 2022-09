Miss Marple, personajul Agathei Christie considerat o 'emblemă feministă' a literaturii, revine în 12 noi poveşti misterioase autorizate

Miss Marple, personajul considerat o „emblemă feministă” a literaturii revine în 12 noi poveşti misterioase autorizate de moştenitorii averii scriitoarei Agatha Christie, informează The Guardian.

Autorii unei noi colecţii de poveşti, apărute la HarperCollins, care prezintă una dintre cele mai îndrăgite creaţii ale Agathei Christie, Miss Marple, au descris personajul drept o „emblemă feministă” şi „una dintre marile eroine ignorate ale literaturii”.

Colecţia, intitulată „Marple”, marchează pentru prima dată când cineva, în afară de Christie, scrie poveşti „oficiale” (aşa cum sunt recunoscute de moştenitorii scriitoarei) cu Miss Marple, conform news.ro.

Între cele 12 femei care au contribuit la colecţie se află scriitoarele premiate Val McDermid şi Dreda Say Mitchell, romanciera Kate Mosse, clasicista Natalie Haynes şi autoarea de bestseller-uri din The New York Times, Lucy Foley.

Jane Marple a apărut pentru prima dată în 1927 în nuvela „The Tuesday Night Club”, care a fost inclusă în colecţia „The Thirteen Problems”. Primul roman întreg Miss Marple a fost „The Murder at the Vicarage” în 1930, iar personajul a continuat să apară în total în 12 romane şi 20 de nuvele. Personajul s-a bazat parţial pe bunica lui Christie şi pe prietenii bunicii ei, deşi Christie a scris că detectivul ei fictiv a fost „mult mai mofturos decât a fost vreodată bunica mea”.

Miss Marple este o „emblemă feministă într-un fel”, potrivit lui Foley.

Mitchell a spus că domnişoara Marple a fost un „personaj grozav”, „pentru doamnele singure, pentru femeile aflate în postmenopauză”, în timp ce Mosse a numit-o „una dintre marile eroine ignorate ale literaturii”. Ea este, de asemenea, un „personaj extraordinar de subversiv”, a adăugat Mosse.

Cele 12 scriitoare ale lui Marple, printre care se numără şi britanicele Elly Griffiths şi Ruth Ware, autoarea israeliano-americană Leigh Bardugo şi romanciera cu bestselleruri The New York Times, Jean Kwok, au primit anumite criterii. În primul rând, poveştile trebuiau să fie plasate în perioada acoperită de Agatha Christie. Ele puteau să se bazeze pe personaje şi situaţii care au apărut în oricare dintre romanele şi nuvelele cu Marple, dar nu aveau voie să includă personaje sau evenimente din cărţile lui Christie în care nu apare Marple şi nici să inventeze vreo poveste pe care Christie însăşi nu a abordat-o.

Mosse a fost de acord că personajul este foarte relevant în acest moment. „Cred că are integritate”, a spus ea. „Trăim vremuri în care se pare că există o mare lipsă de integritate”.