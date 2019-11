MISTER TOTAL în dosarul Belina - Fost șef CJ Teleorman despre Dragnea 'Nu știu cum pătrundea acolo (pe insulă)'

Tribunalul București a reluat, marți, dezbaterile în dosarul de corupție al fostului vicepremier al României Sevil Shhaideh, în care este judecată pentru fapte de corupție privind emiterea unei HG legată de trecerea insulei Belina de la Apele Române la CJ Teleorman.

La termenul de marți al procesului judecătorul l-a ascultat pe fostul șef al CJ Teleorman din perioada 2013-2016, Adrian Gâdea, succesorul Liviu Dragnea la conducerea acestei instituții.

Adrian Gâdea a vorbit peste patru ore în fața magistratului de caz și a explicat în amănunt detaliile procedurale legate de acțiunea Consiliului de trecere efectivă a Insulei Belina și a Brațului Pavel de la Apele Române în patrimoniul CJ Teleorman.

Spre finalul declarației judecătorul de caz a pornit tirul întrebărilor asupra lui Gâdea care a trebuit să explice între altele și natura relației sale cu fostul șef al CJ Teleorman, Liviu Dragnea.

„Nu am auzit vreodată să existe o legătură între Liviu Dragnea si Tel Drum. Nu am fost niciodată. Nici la pește. Nu știu.

Habar n-am. Nu știu dacă exista legătură între societatea Tel Drum din Liviu Dragnea și nu știu cum pătrundea acesta acolo (pe insula Belina - n.r). Nu știu dacă acolo era loc de pescuit. Eu nu mergeam. Nu pescuiesc”, s-a confesat Gâdea.

În altă ordine de idei la toate întrebările sensibile ale instanței Adrian Gâdea a spus fie că a auzit din presă unele detalii fie că a aflat la momentul declanșării urmăririi penale sau chiar din rechizitoriu, după trimiterea în judecată, unele aspecte esențiale.

„Din rechizitoriu am aflat detalii precum că domnul Ponta a fost acolo....”, a explicat fostul șef al CJ Teleorman răspunzând astfel unor întrebări ale judecătorului. „Cum se mergea acolo, nu era taxă, de ce erau bariere, cine interzicea acceasul”, ar fi vrut sp afle magistratul de la cel care trebuia să aibă cunoștință despre neregulile din județul pe care îl conducea.

Relația distantă dintre predecesor și succesor

Tot la întrebările judecătorului Gâdea a fost nevoit să devoaleze natura relației dintre el și Liviu Dragnea.

„Cum l-ați cunoscut pe Liviu Dragnea?”, a întrebat pe ton scăzut judecătorul.



„M-am înscris în PSD în vremea studenției. Am activat la organizația de tineret Turnu Măgurele. Apoi în 2006 am devenit președintele organizației de tineret al PSD la nivel județean. Atunci la adunarea generală avută, am schimbat vorbe cu el. Apoi când am devenit consilier județean în anul 2008. Venea la ședințe. Nu mă chema pe mine sau alt coleg la ședințe. Nu am avut o relație personală cu aceasta. Doar profesională”, s-a confesat Gâdea.



Cu toate acestea el relevă faptul că se afla des în preajma fostului lifer PSD.

„Ne vedeam la întâlnirile de lucru. După asta în 2012 am fost trecut iar pe lista de consilieri județeni. După constituirea CJ Teleorman am fost vicepreședinte șase luni de zile. Era o relație pur instituțională. Nu ne vizitam și nu stăteam la cafele împreună”, explica Gâdea moment la care magistratul l-a întrerupt: „Ați auzit că pescuia Dragnea?”.

Acesta repetat că nu știe astfel de detalii decât din presă. „În media. Eu unul nu am fost niciodată acolo la pește. Nici nu am auzit ca el să meargă. Doar ce am auzit din presă”, a repetat fostul șef de consiliu județean.