Mohamed Salah, dezamăgit de parcursul lui Liverpool din acest sezon

Imediat ce eşecul lui Liverpool de a se califica în Liga Campionilor a fost oficializat joi seară, atacantul echipei Reds, Mohamed Salah, şi-a împărtăşit dezamăgirea cu fanii.

Manchester United a pus capăt speranţelor lui Liverpool, actualmente pe locul 5 în Premier League, asigurându-şi calificarea în sezonul viitor al Ligii Campionilor, prin victoria cu 4-1 în faţa lui Chelsea, joi seara (City, Arsenal şi Newcastle erau deja calificate). "Sunt absolut devastat", a declarat atacantul echipei Reds, Mohamed Salah, într-un mesaj postat pe Twitter.

El a adăugat: "Nu există nicio scuză. Am avut tot ce ne trebuia pentru a ne califica şi am eşuat. La Liverpool, calificarea în competiţie este minimul necesar. Îmi pare rău, dar este prea devreme pentru un mesaj optimist. V-am dezamăgit şi ne-am dezamăgit pe noi înşine".

Liverpool joacă duminică ultimul meci al sezonului la Southampton.

I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM