Moldovenii au sărbătorit în stradă începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana

Administrația Președintelui Republicii Moldova sărbătoreşte decizia UE de începere a negocierilor privind aderarea republicii la Uniunea Europeană în 2024. O scenă pe care concertează artiști locali a fost instalată chiar la intrarea în clădire şi toată lumea poate urmări concertul. Acesta este transmis și pe pagina de Facebook a președintelui țării, Maia Sandu.

După cum informează stiripesurse.md, câteva sute de oameni s-au adunat la eveniment, având cu ei steaguri ale Uniunii Europene, Republicii Moldova și României.

La concert a participat și Maia Sandu, însoțită de premierul Dorin Recean și de șeful delegației permanente a UE, Janis Mažeikis.

Maia Sandu s-a adresat audienței, mulțumind cetățenilor pentru sprijinul acordat, precum și țărilor UE, subliniind în mod special România, pe care președintele a numit-o avocatul Republicii Moldova.

Preşedintele moldovean a declarat că, în ultimii trei ani, actualul guvern a făcut pași mult mai decisivi spre aderarea la UE decât în ​​ultimii 30 de ani. "Acum depinde de noi dacă drumul următor va fi unul scurt sau lung. Ne confruntăm cu două sarcini importante: să construim un adevărat stat european, precum și o adevărată societate europeană" - a spus Sandu.

După discursul ei, artiștii moldoveni au interpretat cântecul trupei Queen "We Are the Champions".

Anterior, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, de opoziție, Igor Dodon, a calificat decizia liderilor UE cu privire la Republica Moldova ca fiind una geopolitică și a cerut Guvernului să organizeze un referendum înainte de a decide aderarea la Uniunea Europeană. Dodon consideră că Sandu va folosi această decizie pentru a acoperi problemele din sfera economică și socială și a cerut actualului Guvern să apere interesele Republicii Moldova în negocierile cu UE.

Amintim că, autoritățile Republicii Moldova se confruntă cu o criză, deoarece din 2022 în republică au loc proteste de masă ale opoziției, care cere demisia președintelui țării și a Guvernului format de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

Protestatarii îi consideră pe aceştia vinovaţi de creșterea prețurilor și a nivelului de sărăcie din țară.

În replică, autoritățile moldovene au acuzat opoziția că a pregătit o lovitură de stat şi au deschis dosare penale împotriva liderilor protestelor și au închis mai multe canale de televiziune și portaluri de informare care au oferit o platformă pentru opoziție.