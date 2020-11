Moment crucial - S-au închis secţiile de votare în 14 state importante. Trump şi Biden îşi împart victoriile

Miercuri, la ora 4:00, ora Bucureștiului. s-aui închis secţiile de votare în 14 state, care totalizează 156 de voturi ale colegiului electoral. Arizona, Colorado, Minnesota și Wisconsin sunt statele în joc. Arizona, Minnesota și Wisconsin vor fi atent urmărite în cursa prezidențială, iar democrații speră să întoarcă locurile Senatului în Arizona și Colorado. Oficialii electorali se așteaptă să numere voturile destul de repede în aceste state, dar rezultatele finale din Wisconsin ar putea fi aşteptate până miercuri dimineață.

Potrivit estimărilor The New York Times şi Associated Press, Trump a câştigat în plus faţă de ce se anunţase până acum statele Alabama (6 electori), Louisiana (8), Nebraska (5), Wyoming (3), Dakota de Sud (3), Dakota de Nord (3).

Joe Biden a câştigat în New Mexico (5), New York (29). Potrivit Reuters, Biden a câştigat şi în Colorado (9).

În Florida, Trump pare să fie deja câştigător, având 500.000 de voturi avans după numărarea a 93% din voturi. O luptă neaşteptat de strânsă se dă în Texas, unde Joe Biden avea un avans de 40.000 de voturi (0,6%) după numărarea a 65% din voturi, însă Trump a trecut în faţă. Joe Biden conduce în Ohio, Pennsylvania şi Carolina de Nord, state importante pentru soarta alegerilor. Trump conduce în Michigan şi Maine, dar şi în Georgia.