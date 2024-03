Video - Monica Tatoiu a fost amenințată de soțul ei cu divorțul: Eu candidez la Primăria Sectorului 1

Monica Tatoiu anunță că va candida la Primăria Sectorului 1. Femeia de afaceri a promis că va dormi în Primăria Sectorului 1, după ce va câștiga alegerile. Monica Tatoiu spune că a fost curtată de mai multe partide, însă a decis să nu dea curs invitației.

Femeia de afaceri e în proces cu actualul edil al Sectorului 1, Clotilde Armand

„Candidez la Primăria Sectorului 1. Eu sunt în proces cu Clotilde Armand, pe care am și votat-o. Discuția privind candidatura mea este de mai multă vreme. M-au rugat mai multe partide să candidez din partea lor, dar eu le-am zis că mie îmi place să călătoresc. Le-am spus că nu mă pricep la astea, dar că îl dau pe bărbatul meu să candideze. De ce am eu totuși curajul să mă bag în chestia asta? Mă bazez pe soțul meu că el are actele terenurilor din Sectorul 1 de la 1890”, a mai spus Monica Tatoiu în podcastul România TV.