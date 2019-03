Motivul despărțirii CFR de Julio Baptista

Daniel Stanciu a explicat, joi după-amiază, 14 martie, motivul pentru care CFR Cluj şi Julio Baptista (37 de ani) au căzut de acord acum pentru rezilierea înţelgerii care expira în vara lui 2020, potrivit mediafax.

Oficialul din Gruia a explicat că starul brazilian era măcinat de probleme fizice şi, în ciuda eforturilor despuse de acesta pe propria cheltuială pentru a reveni la o formă decentă, nu ar fi putut ajuta echipa. Evident, a contat şi salariul mare, care crescuse la 45.000 de euro lunar, bani la care Baptista, fotbalist cu conturile pline, a renunţat: "Din păcate, el nu putea să-şi revină din punct de vedere fizic. A făcut eforturi, s-a dus chiar pe banii lui în Spania şi la Dubai, pentru a se trata la nişte clinici specializate, dar revenirea lui pe gazon se prelungea. Trebuie ţinut cont de faptul că a pierdut mult din pregătirea fizică şi a fost corect şi el. A fost în asentimentul a ceea ce gândeam şi noi, astfel că şi rezilierea a fost simplă", a declarat Stanciu, la Digi Sport, pentru ca mai apoi să-şi exprime aprecierea pentru sud-american: "Julio mai avea un an de contract cu CFR şi tocmai de aceea trebuie apreciat gestul său. De altfel, Baptista a fost un om care a dovedit că este profesionist. N-a lipsit deloc de la antrenamente, a fost mereu deschis, le-a împărtăşit colegilor din vasta sa experienţă".

"Vreau să le mulţumesc celor de la CFR pentru că mi-au dat oportunitatea să mă simt din nou fotbalist. Ca profesionist, încerc mereu să dau sută la sută şi asta a fost singura intenţie pe care am avut-o când am ajuns în România. Vreau să le mulţumesc fanilor pentru susţinere şi să le urez celor de la CFR mult noroc pe viitor", a fost mesajul postat de fosta vedetă de la Real, Arsenal şi AS Roma, care a prins doar 42 de minute la Cluj, imediat după despărţire, pe pagina personală de Instagram.