Mugur Isărescu vorbește despre cel mai mare PERICOL din sistemul bancar: 'Este chiar o problemă de securitate'

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a declarat, joi după-amiază, la Mamaia, că marea problemă a criptomonedelor este încrederea în emitent pentru că nu se ştie exact cine le emite şi că acest lucru reprezintă o problemă de securitate. El a mai precizat că este dificil de crezut că monedele virtuale ar putea deveni cu adevărat bani, deoarece nu pot exercita funcţiile de bază ale unei monede.

Isărescu a susţinut joi după amiază o prelegere la cea de-a doua ediţie a „Black Sea and Balkans Security Forum”, care are loc în Mamaia, el vorbind şi despre monedele virtuale.

“Cred că monedele virtuale nu sunt doar o problemă suplimentară pe agenda reglementatorilor, ci şi prin intermediul tehnologiilor ce stau în spatele lor, vestitori ai evoluţiilor vitale în activitatea băncilor centrale. Şi mai recent până şi directorul executiv al Fondului Monetar Internaţional madam Lagarde a spus băncilor centrale: nu le neglijaţi, este o tehnologie captivantă, extraordinară. Problema este ca băncile centrale să nu neglijeze această tehnologie şi să nu devină captivă în mâna altora”, a afirmat Isărescu.

El a precizat că marea problemă a criptomonedelor este încrederea în emitent, nefiind clar cine este acesta, iar acest lucru reprezintă o problemă de securitate.

“Pentru că marea problemă a criptomonedelor este încrederea în emitent. Nici nu se ştie clar cine este emitentul. Din acest punct de vedere, este chiar o problemă de securitate. Nu a penetrat foarte mult în zona noastră, dar nici că suntem feriţi. E o mare tentaţie şi românii ştiţi că au această tentaţie şi experienţa noastră post-decembristă arată: Caritas, FNI. Există inclinaţia asta de câştiguri rapide şi în consecinţă nu putem spune ca să le calificăm urât şi să le descalificăm printr-o vorbă”, a mai declarat Isărescu.

“Este dificil de crezut că monedele virtuale ar putea devenit cu adevărat bani, dat fiind că nu pot exercita funcţiile de bază a unei monede propriu zise. Cu greu pot fi calificate drept mijloc de schimb, numărul comercianţilor care acceptă bitcoin este nesemnificativ, iar numărul tranzacţiilor este mic. În acelaşi timp, operarea de plăţi cu monede virtuale durează mai mult şi are costuri superioare opţiunilor de plată deja existente”, a menţionat Isărescu.

„Black Sea and Balkans Security Forum” are loc în perioada 14 – 16 iunie şi este organizat de asociaţia New Strategy Center, în parteneriat cu Universitatea Ovidius din Constanţa şi Zona Metropolitană Constanţa, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa.

