Musicalul 'Amelie', îşi va relua reprezentaţiile în Londra odată cu relaxarea restricţiilor

Musicalul ''Amelie'', pus în scenă la Criterion Theatre şi bazat pe filmul francez de succes din 2001, se numără printre primele spectacole care îşi vor relua reprezentaţiile în cartierul londonez West End, odată cu implementarea următoarei etape de relaxarea a restricţiilor împotriva coronavirusului, informează vineri Reuters.

''Este un sentiment minunat, înduioşător, palpitant, captivant. Ca şi cum te-ai întoarce din nou acasă'', a declarat pentru Reuters actriţa Audrey Brisson, care deţine rolul principal în distribuţia musicalului.

''Mi-a fost dor de poveşti. Mi-a fost dor să văd în ochii publicului licărul acela când dau uitării realitatea şi se lasă pur şi simplu transportaţi în lumea imaginaţiei'', a spus actriţa.

Pandemia de COVID-19 a dus la închiderea teatrelor din West End. Începând de luni, vor putea primi din nou public, dar doar la o capacitate de 50% şi cu respectarea măsurilor de prevenţie.

Regizorul Michael Fentiman a spus că ''Amelie The Musical'' poate reveni pe scenă datorită sprijinului financiar Cultural Recovery Fund al guvernului britanic, dar şi pentru că este o producţie ''dinamică'', în care cei 16 actori din distribuţie sunt totodată şi membri ai orchestrei.

''Am crezut că este o modalitate imaginativă de a... spune povestea. Oricum, mai înseamnă totodată şi că suntem mai puţin costisitori decât alte musicaluri'', a mai spus el.

''Suntem un spectacol despre ieşirea din izolare, despre bucuria de a trece de la un loc izolat şi anxios la unul al conectării, bucuriei şi empatiei...aşa că noi trebuia să fim prezenţi în momentul când teatrele aprind luminile pentru prima dată'', a mai spus acesta.

Circa o treime dintre teatrele londoneze se vor redeschide începând de săptămâna viitoare, potrivit lui Julian Bird, director executiv al Society of London Theatre and UK Theatre. Producţii importante precum ''Wicked'', ''Hamilton'' şi ''Cinderella'', al lui Andrew Lloyd Webber, aşteaptă ultima etapă de relaxare a lockdownului, în iunie, pentru a-şi putea relua reprezentaţiile din vară.

''Spectacolele mai mari au nevoie de capacitate completă, cheltuielile de funcţionare fiind pur şi simplu prea ridicate, nu se pot descurca cu 50% din locuri'', a spus Bird.

Printre spectacolele care revin pe scenă de săptămâna viitoare se numără ''Everybody's Talking About Jamie'', ''Les Miserables - The Staged Concert'' şi ''The Mousetrap''.

''Dacă ne uităm la centrul Londrei şi West End... rezervările au fost deosebit de numeroase'', a spus Bird. ''Oamenii sunt foarte dornici de a reveni la teatru''.

Designerul de lumini Elliott Griggs, care a lucrat ca şofer de livrări la supermarket în perioada lockdownului, a spus că este ''uimitor că am revenit''.

''Atât de mulţi oameni aşteaptă încă să primească telefonul acela'', a spus el. ''Aşa că mă simt foarte norocos că sunt aici şi că m-am întors la muncă'', conform agerpres.