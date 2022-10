Musicalul 'Next to Normal' se joacă pe scena Teatrului de Operetă 'Ion Dacian'

Musicalul "Next to Normal - (A)normal", care a avut premiera pe Broadway, a fost recompensat cu Premiul Pulitzer pentru Dramaturgie (2010) şi a avut 11 nominalizări la premiul Tony (2009), va putea fi văzut pe scena Teatrului de Operetă "Ion Dacian", în distribuţia unor tineri actori români extrem de apreciaţi, precum Anca Florescu, Adrian Nour, Sidonia Doica, Lucian Ionescu, Cătălin Petrescu ori Victor Ion. Evenimentul va avea loc duminică, 30 octombrie, de la ora 19.00, anunţă organizatorii.

Biletele pot fi achiziţiona de pe ticketstore.ro: https://www.ticketstore.ro/ro/bilete/3047/next-to-normal-a-normal-teatrul-naional-de-operet-i-musical-ion-dacian-bucuresti-30-octombrie-2022"Next to Normal - (A)normal” este povestea unei femei care luptă să depăşească o schimbare profundă în viaţa ei, schimbare care afectează viaţa întregii familii. Plin de umor şi de lirism, musicalul surprinde momente din viaţa unei familii care încearcă să trăiască normal, aflându-se într-o situaţie nu tocmai normală, abordând cu sensibilitate problema depresiei şi a tulburării bipolare şi a impactului pe care acestea le au atât asupra persoanelor afectate, cât şi asupra celor apropiaţi lor.

"Next to Normal" reprezintă o extraordinară invitaţie la meditaţie asupra felului în care societatea înţelege persoanele cu tulburări psihice, înţelege cum să reacţioneze şi cum să îi ajute pe cei aflaţi în suferinţă, să se simtă mai puţin stigmatizaţi”, declară actorul Victor Bucur, iniţiatorul şi coordonatorul proiectului „Next to Normal - (A)normal”, care semnează şi regia spectacolului.

În distribuţie: Anca Florescu (Diana Goodman), Adrian Nour /Victor Bucur (Dan Goodman), Sidonia Doica/Alexandra Penciu (Natalie Goodman), Lucian Ionescu (Gabe Goodman), Cătălin Petrescu (Doctor Madden), Victor Ion/Andrei Miercure (Henry).

Povestea „Next to normal”

Spectacolul "Next to Normal”" este un musical american pe versuri de Brian Yorkey şi muzica de Tom Kitt, ce a avut premiera pe Broadway în 2008. Încă de la prima montare (2009), spectacolul a avut 11 nominalizări la Premiile Tony şi a câştigat 3 premii. Valoarea literară a libretului a fost recunoscută la nivel mondial prin acordarea premiului Pulitzer pentru Dramaturgie în anul 2010, fiind unul dintre cele 11 musicaluri din istorie care a primit acest premiu.

Diana, personajul principal, pare să aibă o viaţă ideală. Are o căsnicie fericită şi doi copii adolescenţi. Diana suferă, însă, de tulburare bipolară, anxietate şi schimbări de dispoziţie şi, deşi se află sub supraveghere medicală şi urmează mai multe scheme de tratament, problemele par să se fi agravat odată cu trecerea timpului. Soţul ei, Dan, se confruntă şi el cu propria sa confuzie, într-o astfel de situaţie. Natalie, fiica lor, se izolează de membri familiei şi începe o relaţie cu un coleg de şcoală, Henry. Gabe, fratele ei rămâne singurul confident al Dianei şi legătura ei cu un trecut mai fericit.

Prezentată în premieră naţională la Bucureşti, producţia musicalului "Next to Normal" a fost realizată graţie proiectului cultural Musical on Stage, desemnat câştigător în cadrul concursului de proiecte organizat de AFCN, la categoria Programe Multianuale şi implementat de Asociaţia CREAS în parteneriat cu Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” şi cu Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”.