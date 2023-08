Muzeul Guggenheim va creşte taxa de intrare la 30 de dolari, devenind una dintre cele mai scumpe instituţii din SUA

Muzeul Guggenheim va creşte taxa de intrare pentru adulţi la 30 de dolari, devenind una dintre cele mai scumpe instituţii de artă din New York şi una dintre cele mai scumpe din SUA în general, informează news.ro.

Decizia, relatată de New York Times, a venit la scurt timp după ce Muzeul Whitney a făcut un anunţ similar, dezvăluind că va creşte preţurile biletelor pentru adulţi de la 25 de dolari la 30 de dolari la jumătatea lunii iulie. Doar un alt muzeu de artă din New York are o astfel de taxă: Muzeul Metropolitan de Artă, unde vizitatorii din afara statului trebuie să plătească 30 de dolari pentru intrarea generală.

Nu multe instituţii din SUA percep atât de mult pentru intrare. De exemplu, Institutul de Artă din Chicago percepe 32 de dolari pentru intrarea generală şi a făcut acest lucru din aprilie. Între timp, locuitorii din Chicago pot intra gratuit în acest muzeu.

Muzeele au avut tendinţa de a explica creşterea preţurilor de intrare în raport cu un climat economic în schimbare. Când Whitney Museum a făcut acest lucru în iulie, a spus în anunţul său că decizia este necesară pentru a „menţine instituţia şi misiunea sa de a sprijini arta şi artiştii puternice, într-un peisaj mult schimbat de o varietate de factori, inclusiv inflaţia şi creşterea costurilor”.

Potrivit The New York Times, un purtător de cuvânt al Guggenheim a citat „presiunea financiară persistentă cauzată de pandemie” drept motivul pentru care muzeul a majorat taxele de intrare pentru prima dată din 2015. Dar el mai spune şi că: „Noile tarife se aliniază cu cele ale comunităţii muzeale din New York şi vor contribui la sprijinirea costurilor operaţionale ale muzeului”.

Muzeul de Artă Modernă oferă în prezent bilete de intrare generală de 25 de dolari, în timp ce Noul Muzeu are o taxă de intrare de 18 dolari. Muzeul Brooklyn percepe 25 de dolari pentru expoziţiile cu bilet, iar preţul de intrare general de 16 dolari este o contribuţie sugerată. Alte instituţii din afara Manhattanului, cum ar fi Muzeul Bronx şi Muzeul Queens, sunt cu intrare liberă.