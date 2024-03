Muzica lui Neil Young va fi din nou pe Spotify. Starul rock a părăsit platforma în 2022 în semn de protest faţă de podcastul lui Joe Rogan

Muzica lui Neil Young revine pe Spotify , după ce a ţinut-o departe de platforma de streaming timp de peste doi ani. Young şi-a retras întregul catalog de pe cea mai mare companie de streaming din lume în ianuarie 2022, în semn de protest faţă de podcastul lui Joe Rogan, potrivit The Guardian.

Rogan a fost acuzat că a răspândit informaţii eronate despre vaccinurile Covid prin intermediul podcastului, nu doar de Young, ci şi de un grup de 270 de oameni de ştiinţă şi profesionişti din domeniul sănătăţii, care au declarat că dezinformarea lui Rogan a fost "o problemă sociologică de proporţii devastatoare, iar Spotify este responsabil pentru că a permis ca această activitate să prospere pe platforma sa".

Young a numit Spotify "casa dezinformării despre Covid care pune în pericol viaţa. Vânzarea de minciuni pentru bani ... Îl pot avea pe Rogan sau pe Young. Nu pe amândoi". Muzica sa a fost retrasă în mod corespunzător, iar un purtător de cuvânt al Spotify a spus: "Regretăm decizia lui Neil de a-şi elimina muzica de pe Spotify, dar sperăm să-l primim din nou în curând".

Rogan şi-a cerut scuze în ianuarie 2022, spunând că "nu întotdeauna am dreptate" şi adăugând că va încerca să "echilibreze lucrurile" cu "experţi cu opinii diferite". Directorul executiv al Spotify, Daniel Ek, şi-a cerut, de asemenea, scuze, spunând: "Avem obligaţia de a face mai mult pentru a oferi echilibru şi acces la informaţii acceptate pe scară largă din partea comunităţilor medicale şi ştiinţifice".

Începând cu luna februarie a acestui an, podcastul "The Joe Rogan Experience" nu mai este exclusiv pe Spotify. Gazda a semnat un nou contract multianual, despre care se crede că are o valoare de 250 de milioane de dolari (196 de milioane de lire sterline), care permite ca interviurile să fie distribuite şi de alte platforme, inclusiv Apple Podcasts, YouTube şi Amazon Music.

Ce a declarat Young

Young a declarat acum că nu-şi poate susţine opoziţia pe fiecare dintre platformele de streaming şi, prin urmare, va permite difuzarea muzicii sale pe Spotify.

Scriind pe site-ul său web, el a spus: "Decizia mea vine în contextul în care serviciile de muzică Apple şi Amazon au început să servească aceleaşi funcţii de dezinformare a podcasturilor cărora m-am opus la Spotify. Nu pot să părăsesc pur şi simplu Apple şi Amazon, aşa cum am făcut cu Spotify, deoarece muzica mea ar avea foarte puţine ieşiri în streaming pentru iubitorii de muzică, aşa că m-am întors la Spotify".

Young, în vârstă de 78 de ani, continuă să fie la fel de deschis şi astăzi ca şi în faimoasele sale scandări muzicale împotriva războiului, a guvernului american, a distrugerii mediului şi nu numai. În noiembrie, el a boicotat X (fostul Twitter) după ce proprietarul Elon Musk a promovat un tweet antisemit. "Tesla ar trebui să arboreze steaguri ale iubirii - nu ale urii", a scris rockerul.

În aprilie, artistul va pleca într-un turneu promovat de Live Nation, compania mamă a Ticketmaster, care va avea 16 concerte în America de Nord cu trupa sa Crazy Horse.

Young pregăteşte lansarea în aprilie a albumului "Fu##in Up", un album live înregistrat în noiembrie, care conţine în mare parte piese de pe albumul "Ragged Glory" din 1990. "Cântam cu artrită la mână de ani şi ani de zile şi, în sfârşit, am descoperit o modalitate de a evita durerea fără medicamente care îmi permitea să cânt aşa cum simţeam", a scris Young după înregistrare.

În februarie, Young a lansat "Dume", o colecţie de materiale înregistrate cu Crazy Horse în timpul sesiunilor pentru "Zuma" din 1975. Urmează "Before and After", un album de reînregistrări acustice solo ale unor piese mai vechi ale lui Young, lansat în decembrie 2023.