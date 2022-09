'Muzica speranţei', mesajul celei de-a XVIII-a ediţii a Concursului Internaţional 'George Enescu'

Concursul Internaţional „George Enescu” are loc între 4 şi 18 septembrie la Ateneul Român din Bucureşti. La 64 de ani de la înfiinţare, evenimentul are parte de o ediţie hibrid online-offline, în care concurenţii păşesc în sala de concurs direct în Semifinale, conform news.ro.

Publicul are acces liber la semifinalele din cadrul concursului şi pe bază de bilet sau abonament la recitalurile extraordinare susţinute de artişti de renume internaţional, la concertul de deschidere şi la galele de finală.

Ediţia din acest an a Concursului Internaţional „George Enescu” este marcată de revenirea deplină în sala de spectacol, după doi ani în care evenimentele culturale au fost nevoite să se reinventeze şi să se mute parţial sau total în online.

„Muzica speranţei | Music of Hope” este mesajul pe care Concursul Enescu 2022 îl transmite.

Începând cu ediţia 2014, Concursul Internaţional „George Enescu” este organizat ca eveniment de sine stătător, distinct de Festival, cu participarea publicului. Având o remarcabilă reputaţie internaţională, Concursul Enescu este membru al World Federation of International Music Competition şi al Alink - Argerich Foundation - Piano Competition Worldwide.

„Sunt extrem de bucuros să vă urez bun venit la Bucureşti, să vă transmit un mesaj de speranţă, să vă invit să vă bucuraţi de următoarele zile în acelaşi fel în care şi maestrul George Enescu se bucura să creeze muzică şi se bucura să sprijine tinerii muzicieni în a deveni mari talente. Sper ca toate aceste lucruri să vă aducă fericire şi bucurie şi le urez tuturor concurenţilor mult succes. Nu uitaţi că deja aţi realizat cel mai important lucru: aţi ajuns aici. Sunteţi deja parte dintr-un proces care vă va schimba viaţa. Succes tuturor!”, a declarat, joi, directorul artistic al Concursului „George Enescu”, dirijorul Cristian Măcelaru.

Concursul şi Festivalul „Enescu”, evenimente strategice

„Prin Ordonanţa 83 vom trece Festivalul Enescu, Concursul Enescu, dar şi alte manifestări importante şi de amploare în categoria evenimentelor strategice, astfel încât ele să poată fi finanţate multianual, indiferent de situaţia bugetului Ministerului Culturii. Este foarte important să duceţi mesajul culturii române către marele public. Trebuie să accentuăm că manifestarea culturală nu este doar pentru elite, ci pentru toţi oamenii care vor frumosul în viaţa lor. A existat o perioadă, din nefericire destul de lungă, în care am avut o ruptură între artă şi publicul de masă. Acum, prin tot ceea ce facem încercăm să ne reapropiem, pentru că nu există artă fără public, iar acesta trebuie să aparţină tuturor categoriilor. (....) Nu în ultimul rând, repet, oricine ar fi ministru, prin legislaţia actuală şi prin tot ce am construit, Festivalul Enescu va exista la cel mai înalt nivel, mulţi ani de-acum înainte”, a afirmat Lucian Romaşcanu, ministrul Culturii.

„ Am avut un număr impresionant de înscrieri, artişti din toate colţurile lumii, peste 100 de muzicieni, ceea ce relevă încă o dată reputaţia şi impactul pe care Concursul George Enescu le are pe plan internaţional şi totodată importanţa pe care concursul o are ca eveniment strategic pentru România. În cadrul Concursului vom avea practic un micro festival, compus din gala de deschidere, 3 gale finale de concerte cu orchestra şi 5 recitaluri, toate la Bucureşti. În plus, vom avea şi la Sibiu alte 3 recitaluri susţinute de câştigători ai ediţiilor anterioare. Concertul de deschidere este deja sold out şi ne aşteptăm la un public numeros şi la celelalte concertek şi recitaluri din cadrul programului”, a declarat Cristina Uruc, manager interimar ARTEXIM.

Program

La Secţiunea Compoziţie intră în concurs 22 de lucrări camerale şi orchestrale, iar câştigătorul secţiunii va fi anunţat pe 18 septembrie. La această ediţie a Concursului Enescu se acordă şi un Premiu pentru Originalitate. Toate evenimentele au loc la Ateneul Român.

Concertul de Gală şi eecitalurile extraordinare

Concursul se va deschide pe 4 septembrie la Ateneul Român cu Concertul de Gală susţinut de Filarmonica George Enescu, sub bagheta dirijorului Ainars Rubikis, cu o premieră mondială: „An Axe For The Frozen Sea” de Karlo Margetic, lucrare premiată la secţiunea compoziţie (categoria Muzică Simfonică) la ediţia precedentă a Concursului Enescu.

Din program face parte şi Triplul concert pentru vioară, violoncel şi pian de Ludwig van Beethoven în interpretarea câştigătorilor ediţiilor anterioare, Valentin Şerban (vioară), Jaemin Han (violoncel) şi Yeon-Min Park (pian). Concertul are loc cu casa închisă, biletele fiind vândute integral cu mai mult de o săptămână înainte de începerea evenimentului.

Seria recitalurilor extraordinare începe pe 7 septembrie cu David Grimal (vioară) şi Itamar Golan (pian) ce vor interpreta lucrări de Maurice Ravel, Francis Poulenc, Sergei Prokofiev şi Igor Stravinsky.

Pe 9 septembrie pe scena Ateneului Român urcă unul dintre membrii juriului la categoria vioară, concertmaestru al Filarmonicii din New York, Frank Huang, alături de violoncelistul Marcel Johannes Kits, laureat al Concursului Enescu, şi de pianista Angela Drăghicescu.

Pe 12 septembrie publicul român are ocazia să asculte o lucrare deosebită, ”Variaţiunile Goldberg pentru trio de coarde” de Johann Sebastian Bach în interpretarea preşedintelui juriului la categoria vioară, Dmitry Sitkovetskyi alături de David Geringas (violoncel) şi Alexander Gordon (violă). Daria Parkhomenko, câştigătoare a Concursului Internaţional George Enescu în 2018 susţine un recital de pian în 14 septembrie, cu un program compus din lucrări de César Franck, Robert Schumann, George Enescu şi Sergei Rahmaninov.

Ultimul recital din programul ediţiei este programat pe 17 septembrie şi este susţinut de Nelson Goerner (pian) cu un program compus din balade de Chopin şi Suita Iberia de Isaac Albéniz.

Concurenţii din etapa online s-au calificat direct în Semifinale

Juriul Concursului Enescu numără anul acesta 9 membri noi faţă de ediţiile anterioare şi este compus din muzicieni consacraţi şi multiplu premiaţi la nivel internaţional, membri ai celor mai prestigioase orchestre ale lumii. Printre ei amintim: David Geringas, Meehae Ryo, Marin Cazacu, Andrea Lucchesini, Peter Jablonski, Luiza Borac, Remus Azoiţei, Krzysztof Wegrzyn, Dmitry Sitkovetsky şi mulţi alţii.

11 candidaţi au fost selectaţi pentru a participa în Semifinala Secţiunii Violoncel a Concursului, ce se va desfăşura pe 5 şi 6 septembrie, în două sesiuni: cu începere de la ora 11:00 în data de 5 septembrie, ora 10:00 pe 6 septembrie şi respectiv ora 16:00 în ambele zile.

Finala Secţiunii Violoncel va avea loc joi, 8 septembrie 2022, iar Orchestra Filarmonicii George Enescu va fi dirijată de maestrul Tito Munoz.

La Semifinala Secţiunii de Vioară a Concursului Enescu vor participa 12 candidaţi selectaţi în etapa online. Aceasta se va desfăşura pe 10 şi 11 septembrie, în două sesiuni: cu începere de la ora 10:00, respectiv ora 16:00.

Finala Secţiunii Vioară va avea loc marţi, 13 septembrie 2022 şi va fi acompaniată de Orchestra Filarmonicii George Enescu dirijată de maestrul Wilson Hermanto.

Şi la Semifinala Secţiunii de Pian participă 11 candidaţi, iar aceasta are loc în 15 şi 16 septembrie, în două sesiuni: cu începere de la ora 10:00, respectiv ora 16:00.

Ultimul eveniment din Concurs, Finala secţiunii pian, va avea loc duminică 18 septembrie 2022 iar Orchestra Filarmonicii George Enescu va fi dirijată de maestrul Kensho Watanabe.

Valoarea totală a premiilor este de 120.000 de euro, la care se adaugă şi promovarea internaţională şi lansarea artistică a celor mai talentaţi concurenţi. Câştigarea locului I la Concursul Enescu 2022 este biletul de acces pe scena Festivalului Internaţional George Enescu, ediţia 2023. Astfel, cei mai talentaţi dintre concurenţi vor avea oportunitatea de a concerta în ediţia următoare a Festivalului alături de unele dintre cele mai mari orchestre ale lumii.