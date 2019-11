Nancy Pelosi îl acuză în premieră pe Trump de corupţie

Lidera democraţilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, a folosit joi pentru prima dată termenul de "corupţie" pentru a desemna suspiciunile care planează asupra preşedintelui american, vizat de o anchetă pentru destituire în dosarul ucrainean, relatează AFP potrivit Agerpres

Într-o declaraţie făcută după audierile televizate ale unor înalţi diplomaţi organizate în cadrul acestei explozive, Nancy Pelosi pare să nu-şi fi ales cuvintele la întâmplare. "Corupţie" este unul dintre capetele de acuzare prevăzute în Constituţia americană pentru a justifica destituirea preşedintelui."Mărturiile copleşitoare au coroborat probele de corupţie scoase la iveală de anchetă", a declarat preşedinta Camerei Reprezentanţilor în cadrul unei conferinţe de presă.Ea a adăugat că faptele expuse le fac să pară "aproape mici" pe cele reproşate preşedintelui republican Richard Nixon, şi el vizat de o anchetă pentru destituire în 1974.Democraţii îl suspectează pe Donald Trump că a abuzat de prerogativele sale prezidenţiale cerându-i preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski să ancheteze asupra lui Joe Biden, bine plasat pentru a deveni principalul său contracandidat în alegerile prezidenţiale din 2020.Ei încearcă să demonstreze că în plus, pentru a obţine această anchetă, a făcut presiune asupra Kievului îngheţând un important ajutor militar destinat Ucrainei.Pentru Nancy Pelosi, corupţia constă în "acordarea sau suspendarea unui ajutor militar în schimbul unei declaraţii publice privind o falsă anchetă privind alegerile", ceea ce reprezintă "o tentativă evidentă din partea preşedintelui de a-şi asigura un avantaj pentru alegerile din 2020".Donald Trump afirmă că nu i se poate reproşa nimic pentru conversaţia cu omologul său ucrainean, un argument reluat de marea majoritate a aleşilor republicani.Cu circa zece audieri publice prevăzute până la 20 noiembrie, democraţii arată că nu vor să piardă timp în anchetă, înainte de un posibil vot privind punerea sub acuzare a preşedintelui în Camera Reprezentanţilor."Nu am decis încă dacă îl vom pune pe preşedinte sub acuzare. La asta serveşte această anchetă", a declarat joi Nancy Pelosi.Ţinând cont de majoritatea republicană din Senat, este puţin probabil ca Donald Trump să fie apoi destituit, întrucât camera superioară, care va avea apoi misiunea de a-l judeca pe preşedinte, va avea ultimul cuvânt.Vineri, parlamentarii vor discuta în cadrul unei audieri publice cu fosta ambasadoare a SUA la Kiev, Marie Yovanovitchm, brusc eliberată din funcţie în primăvară după ce a făcut obiectul unei campanii ostile duse de avocatul personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani.Un diplomat care l-ar fi auzit pe Donald Trump vorbind cu unul dintre ambasadorii săi "despre anchetele solicitate" Ucrainei ar urma de asemenea să depună mărturie, dar cu uşile închise, potrivit media americane, notează AFP.