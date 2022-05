Năstase cere măsuri dure după `sfidarea` președintelui Ungariei: A tratat Transilvania ca o provincie a lor! Trebuie stabilite reguli pentru demnitarii străini

Fostul premier Adrian Năstase solicită măsuri dure după vizita ”în Transilvania” a noului președinte al Ungariei, Katalin Novak. El e de părere că demnitarul maghiar a tratat Transilvania ca pe un teritoriu maghiar sfidând autoritățile locale și pe cele de la București prin acțiunile la care a participat și pe care le-a făcut. Faptul că lideri ai UDMR au colaborat cu aceasta la aceste mișcări agravează situația mergându-se până acolo încât au fost premiați oameni acuzați de terorism:

”Vizita in Romania a noului presedinte al Ungariei – Katalin Novak nu a fost o vizita oficiala, nu a fost nici o vizita turistica ( nu a mers pe litoralul romanesc) ci a fost o vizita politica de provocare. Vizita a fost organizata in contextul premierii celor doi secui condamnati pentru terorism, al tensiunilor legate de de intonarea imnului secuiesc la doua manifestari sportive si al declaratiilor ambigue ale ministrilor UDMR in legatura cu aceste actiuni.

Aceasta prima vizita in strainatate a presedintei Ungariei a sfidat toate regulile de protocol, de curtoazie, de buna vecinatate si de eleganta. Era normal ca vizita sa inceapa la Bucuresti, la Cotroceni, pentru a marca relatia bilaterala. Ea putea continua cu puncte de program din Transilvania. Katalin Novak a dorit insa sa sublinieze, ca ea nu vine in vizita in Romania ci in Transilvania, sfidand in acest fel suveranitatea statului roman. Transilvania trebuia sa para o provincie a Ungariei. Astfel de provocari au mai avut loc. Unele au primit raspunsul potrivit, altele nu. Si de data aceasta va fi nevoie de un raspuns politic si nu de o lectie despre drepturile kin states, pe care ungurii le stiu foarte bune dar nu le respecta. Pare ca actiunile revizioniste ale Rusiei in Ucraina capata noi reverberatii si la liderii de la Budapesta.

In ultimul secol, atitudinea revizionista a Ungariei a devenit mai agresiva atunci cand a considerat ca statul roman este vulnerabil (in plan intern si in planul aliantelor). Se pare ca acum Budapesta mizeaza pe faptul ca Rusia ar putea impune o noua Conferinta de la Ialta.

Trebuie sa mentionez ca, in conditiile in care Kelemen Hunor a participat la aceasta actiune, intalnindu-se cu presedinta Ungariei, el a devenit complice la actiunea de sfidare a suveranitatii Romaniei, asa cum s-a intamplat si la meciurile de hochei/fotbal, cu ministrii care au asistat fara reactie.

Este posibil ca UDMR, dupa rezultatele de la alegerile din Ungaria si obosit sa gestioneze atatea fonduri guvernamentale in Romania, sa-si pregateasca iesirea de la guvernare.

Cred ca liderii Romaniei ar trebui sa afirme si ei „Romania este Romania. Punct.” Si sa actioneze in consecinta. Spre exemplu:

1. Declararea „persona non grata” a conducatorilor asociatiei care i-a premiat pe cei condamnati pentru terorism;

2. stabilirea unor reguli pentru protectia demnitarilor straini care vin in Romania, indiferent de scopul vizitei (alergari in parc, vizite la biserici, etc). Inclusiv in ceea ce priveste portul de arme pentru insotitori;

3. preluarea urgenta a reglementarilor din Ungaria (tara membra a UE) pentru a fi introduse in legislatia noastra, in privinta achizitionarii de catre straini a bunurilor imobile (in special terenuri agricole si bunuri culturale). Ministerul de externe ar trebui sa pregateasca acest documentar in maxim o luna;

4. Analiza a ceea ce s-a intamplat, din punct de vedere etnic/demografic, in ultimii ani, in Covasna si Harghita, fenomen denumit de unii „ethnic cleansing”;

5. Crearea unei comisii speciale de ancheta in parlament pentru a examina daca romanii din Ungaria beneficiaza de aceleasi drepturi precum maghiarii din Romania.

Sunt adeptul unei relatii corecte, de bunavecinatate cu Ungaria dar nu este posibil ca Parteneriatul pentru secolul 21, pe care l-am incheiat cu premierul Medgyessi, sa fie interpretat doar prin oglinda retrovizoare de catre actualii conducatori ai Ungariei.

Imi este clar ca presedintele Romaniei, in conditiile in care urmareste un post international in perioada urmatoare, nu doreste sa se faca „valuri” pe astfel de teme, cand este nevoie de unanimitati pentru sanctiunile la adresa Rusiei iar Ungaria nu ar trebui antagonizata. Interesele Romaniei sunt altele!”, scria Adrian Năstase pe blogul personal.