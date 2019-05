NEBUNIE în Franța: ministrul de Interne, FORȚAT să își ceară scuze public, după ce a MINȚIT

Ministrul de interne francez, Christophe Castaner, a fost nevoit să-şi facă 'mea culpa' după ce denunţase un 'atac' asupra unui spital parizian în timpul manifestaţiilor de 1 Mai, o teză dezminţită între timp şi denunţată ca informaţie falsă sau chiar 'minciună', transmite AFP.



Aleşi din opoziţie au cerut vineri audierea lui Castaner în parlament, iar reţelele sociale şi media au denunţat 'o intoxicare grosolană', după formula folosită de săptămânalul Marianne.



În faţa acestei reacţii, ministrul a retractat: 'Înţeleg reproşul care mi se face pentru că am utilizat cuvântul 'atac'. Doresc să nu existe nicio polemică pe acest subiect şi, văzând că ea există, îmi spun că n-ar fi trebuit să-l folosesc', a afirmat el.



Castaner declarase miercuri presei că 'oameni au atacat un spital, iar infirmiere au trebuit să apere serviciul de reanimare', incident ce ar fi avut loc în marja marşului sindical prilejuit de Ziua Muncii, căruia i s-au alăturat 'veste galbene' ce protestează împotriva politicii guvernului.



Cu toate acestea, înregistrări video şi mărturii difuzate ulterior au contestat această versiune, arătând că a fost vorba despre manifestanţi ce păreau să încerce să intre în incintă, fără violenţă, spre a se adăposti de gazele lacrimogene.



Ministrul s-a justificat prin declaraţiile care i-au fost făcute de diferiţi responsabili din domeniul spitalicesc, precum directoarea generală a spitalului în cauză sau directorul spitalelor din Paris.



''Intruziune violentă', acesta este termenul folosit de directoarea spitalului. 'Atac' este cel care mi-a venit după ce am auzit povestirea emoţionată a personalului. Reţineţi termenul pe care îl doriţi', a declarat Christophe Castaner. Fost purtător de cuvânt al guvernului, el a fost numit ministru de interne în octombrie, cu o lună înainte de izbucnirea manifestaţiilor săptămânale, uneori violente, ale 'vestelor galbene'.



'Intruziune violentă, termen folosit de directoare, este, de fapt, mai potrivit', a recunoscut el.



'Dacă se va dovedi că ministrul de interne a difuzat, cu bună ştiinţă sau nu, informaţii false sau neverificate, se va pune atunci cu necesitate problema menţinerii încrederii ce îi este acordată de preşedintele Republicii şi de prim-ministru, cu toate consecinţele pe care aceasta le implică', au scris deputaţii socialişti.



Christophe Castaner 'are toată încrederea mea', a replicat vineri după-amiază premierul Edouard Philippe.