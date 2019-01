Negocierea finală USR-PLUS: Cum va arăta lista pentru europarlamentare şi ce planuri există pentru prezidenţiale

Joi, 31 ianuarie, are loc întâlnirea finală a comisiei de negociere USR-PLUS, potrivit unei scrisori trimise de Dan Barna către membrii USR. Pe ordinea de zi a şedinţei comune se află denumitea alianţei, principiile de management financiar şi variantele de continuare a colaborării după europarlamentare.

Potrivit scrisorii pe care Barna a trimis-o membrilor Comitetului Politic, pe lista de candidaţi comuni la europarlamentare USR va avea locurile 2, 4, 6, 7, 9, 11. Astfel, lista va arăta în felul următor:

1. Dacian Cioloș (PLUS)

2. Cristian Ghinea (USR)

3. Dragoș Pîslaru (PLUS)

4. Clotilde Armand (USR)

5. Dragoș Tudorache (PLUS)

6. Nicolae Ștefănuță (USR)

7. Vlad Marius Botoș (USR)

8. Ramona Strugariu (PLUS)

9. Vlad Gheorghe (USR)

10. Alin Mituță (PLUS)

11. Anamaria Naomi Reniuț

În discuţia de joi, reprezentanţii USR şi PLUS trebuie să decidă asupra gestionării bugetului de campanie la europarlamentare, trebuie să negocieze acordul final şi să găsească un nume pentru alianţă. Un alt aspect important pe care cei de la USR îl doresc lămurit vizează perspectivele de colaborare pe termen lung. Astfel, varianta vehiculată de Dan Barna este cea a lui Dacian Cioloş în postura de candidat al alianţei la alegerile prezidenţiale din noiembrie şi propunere de premier din partea USR-PLUS.

Sâmbătă, 2 februarie, Dacian Cioloş ar urma să participe la şedinţa Comitetului Politic al USR, iar Dan Barna la şedinţa conducerii PLUS. Dacă în USR nu se va lua sâmbătă decizia finală, o nouă şedinţă a Comitetului Politic va fi convocată pentru 10 februarie.

Potrivit unui sondaj prezentat de Dan Barna membrilor USR, cele două partide se luptă pentru acelaşi electorat, astfel că o alianţă ar fi cea mai bună variantă. Alianţa ar aduce un plus de 4% faţă de scorul pe care cele două partide l-ar obţine separat. Pro România este văzut ca o alternativă curată de români, însă "fură" electorat mai mult de la PSD. Klaus Iohannis şi Gabriela Firea sunt cele mai apreciate personalităţi politice, iar partidele care vor obţine susţinerea lor la europarlamentare vor avea un avantaj serios.

