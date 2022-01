Negocieri între Airbus și cel mai mare sindicat din Germania privind restructurarea facilităţilor unde se produc aeronave civile

Reprezentanţii grupului aeronautic Airbus şi ai IG Metall, cea mai mare confederaţie sindicală germană, se vor întâlni luni pentru a şaptea rundă de negocieri privind restructurarea facilităţilor unde se produc aeronave civile în Germania, transmite DPA, citat de Agerpres.

Dacă discuţiile se vor încheie fără un acord, sindicatul vrea să ceară membrilor lor să voteze pentru declanşarea unei greve."31 ianuarie este termenul limită", au avertizat reprezentanţii IG Metall.Peste 14.000 de angajaţi au participat în decembrie la o serie de greve, care au paralizat producţia la finalul anului, în mod obişnuit o perioadă aglomerată.În 2021, directorul general de la Airbus, Guillaume Faury, a anunţat că părţi importante din subsidiara Airbus Operations, precum şi din Premium Aerotec, o companie din cadrul grupului Airbus cu sediul în Germania şi care produce componente de avion, vor fi unite într-o nouă subsidiară la începutul lui 2022. În plus, urmează să fie creată o nouă societate care se va concentra pe producţia de componente individuale. Pentru această companie, care va deservi şi alţi clienţi, Airbus caută să se alieze cu un puternic partener extern.Divizia Premium Aerotec din Germania produce componente pentru avioanele comerciale şi militare, în principal la Augsburg şi Varel, în apropiere de Bremen, şi înregistrează pierderi de mai mulţi ani. Airbus susţine că dacă Premium Aerotec ar avea un nou proprietar atunci ar putea să câştige comenzi din partea rivalilor Airbus precum şi clienţi din alte industrii.Însă confederaţia sindicală IG Metall se opune proiectului Airbus de a vinde Premium Aerotec de teamă că această operaţiune ar conduce la pierderi de locuri de muncă şi condiţii de muncă mai puţin favorabile după separarea de grupul Airbus.În total, vor fi probabil afectaţi 13.000 din angajaţii companiilor germane Airbus Operations şi Premium Aerotec.În plus, Airbus intenţionează să vândă către un investitor producţia de piese de la Premium Aerotec din Augsburg, Varel, Friesland şi din România.Până acum, reprezentanţii Airbus şi ai IG Metall au avut şase runde de negocieri privind condiţiile restructurării, dar sindicatul rămân nemulţumit. Sindicatul vrea să prevină dacă este posibil vânzarea producţiei de piese şi cere angajamente privind locaţia şi angajaţii la fabricile de asamblare Airbus în următoarea perioadă.Airbus şi-a menţinut pentru al treilea an consecutiv titlul de cel mai mare producător global de avioane comerciale, după ce luna aceasta a anunţat că livrările au crescut cu 8% în 2021, la 611 unităţi.Rivalul american Boeing a livrat peste 302 aeronave în primele 11 luni din 2021.Airbus a anunţat că şi-a depăşit ţinta propusă pentru 2021, privind livrarea a 600 de avioane.Grupul aeronautic european a primit comenzi pentru 771 de aeronave anul trecut, însă, în urma anulărilor, a rămas cu un total net de 507. Cererea extrem de redusă pentru călătorii aeriene, din cauza pandemiei, a afectat semnificativ comenzile noi.Grupul Airbus este lider global în aeronautică, spaţiu şi servicii conexe. Airbus oferă o gamă variată de avioane de pasageri, de la 100 la peste 600 de locuri şi mai furnizează elicoptere, aeronave-cisternă, de luptă, de transport şi pentru alte misiuni.Airbus este prezentă în România cu toate cele trei divizii: Airbus Helicopters România şi Premium Aerotec în Braşov şi Airbus Defense and Space în Bucureşti.