New York interzice pungile din plastic - Este altreilea stat american care ia această măsură

Interdicţia asupra utilizării pungilor din plastic de unică folosinţă a intrat în vigoare duminică în statul american New York, o decizie menită să pună capăt utilizării anuale a 23 de miliarde de astfel de pungi care sufocă gropile de gunoi şi umplu de deşeuri străzile, râurile şi oceanele, relatează dpa citată de Agerpres.

Legea privind reducerea deşeurilor din statul New York interzice majorităţii magazinelor să folosească astfel de pungi. El sunt obligate să vândă pungi de hârtie în valoare de cinci cenţi sau să ofere unele reutilizabile, iar autorităţile urmează să impună amenzi pentru încălcarea interdicţiei după o perioadă de graţie.New York este cel de-al treilea stat american care a impus o astfel de interdicţie după California şi Oregon.Locuitorii oraşului New York, cel mai populat oraş din SUA, folosesc peste 10 miliarde de pungi de plastic de unică folosinţă în fiecare an, afirmă oficialii locali, totalizând 91.000 de tone de plastic care sunt trimise la gropile de gunoi, cu un cost de 12,5 miliarde de dolari anual pentru eliminarea acestora.Primarul oraşului New York, Bill de Blasio, a înmânat gratuit pungi refolosibile, vineri în Manhattan, ca parte a unei campanii de educare a publicului pentru a-i determina pe cumpărători să treacă la alternative reutilizabile.Unele pungi de plastic sunt scutite de lege, între care cele pentru mâncare la pachet, carne sau peşte proaspete, produse vărsate şi medicamente pe bază de reţetă.