Influenţa "imperiului" mediatic al familiei magnatului Rupert Murdoch a contribuit semnificativ la reconfigurarea politicii în numeroase ţări, provocând înlăturarea unor guverne şi destabilizarea democraţiilor, comentează publicaţia The New York Times Magazine, potrivit mediafax.

Rupert Murdoch şi copiii săi au contribuit la înlăturarea guvernelor pe două continente şi au destabilizat cea importantă democraţie din lume

"Din punct de vedere istoric, puterea presei s-a amplificat lent, de-a lungul generaţiilor, acesta fiind unul dintre motivele pentru care tinde să fie concentrată în familii dinastice. Familia Graham a deţinut cotidianul The Washington Post timp de 80 de ani înainte de a-l vinde fondatorului companiei Amazon, Jeff Bezos. William R. Hearst III este încă preşedintele Corporaţiei Hearst, ale cărei origini sunt legate de străbunicul său, baronul din industria minieră devenit senator SUA George Hearst. Cotidianul The New York Times este controlat de familia Ochs-Sulzberger de peste un secol. Prin comparaţie, imperiul Murdoch este unul relativ tânăr, dar ar fi dificil de argumentat că în lume există o familie cu afaceri în domeniul media mai puternică", subliniază editorialiştii Jonathan Mahler şi Jim Ruthenberg într-un amplu articol publicat în The New York Times Magazine sub titlul "Cum a remodelat lumea imperiul de influenţă al lui Rupert Murdoch".

"Valul populist de dreapta care părea un fenomen cultural trecător în urmă cu câţiva ani s-a transformat într-o mişcare politică definitorie, perturbând ordinea mondială în ultima jumătate de secol. Nu imperiul mediatic al lui Murdoch a generat acest val. Dar, mai mult decât orice altă companie media, a permis apariţia acestui val, l-a promovat şi a profitat de pe urma lui. În ţările de limbă engleză, companiile media ale familiei au contribuit la ascensiunea politicienilor demagogi marginali, la transfromarea etnonaţionalismului în principalul curent de opinie şi la politizarea termenului de adevăr. Rezultatele au un impact dur. Poate că nu a fost misiunea familiei să destabilizeze democraţiile din lume, dar aceasta a fost principala consecinţă lăsată în urmă", notează editorialiştii după discuţii cu 150 de persoane de pe trei continente pe tema activităţilor mediatice ale familiei Murdoch.

Rupert Murdoch, "fondatorul unui imperiu mediatic de nivel global care include Fox News", a contribuit la înlăturarea guvernelor şi la destabilizarea democraţiilor" în numeroase naţiuni, subliniază autorii articolului, observând că postul Fox News a ajuns să fie asociat cu actualul titular de la Casa Albă, Donald Trump, şi că membrii familiei Murdoch sunt consideraţi "obiect durabil de fascinaţie culturală" - o piesă de teatru, "Ink" ("Cerneală"), despre ascensiunea lui Rupert Murdoch, urmând să fie lansată în curând pe Broadway.

"A percepe postul Fox News ca fiind un instrument al Casei Albe conduse de Donald Trump riscă să piardă din vedere imaginea mai largă. Ar fi mai precis spus că Preşedinţia SUA - la fel ca birourile şefilor guvernelor din Marea Britanie şi Australia - sunt doar unul dintre instrumentele pe care această familie le foloseşte pentru a exercita influenţă asupra evenimentelor de nivel mondial. Ce vor de fapt membrii familiei Murdoch? Dinamicile familiale sunt complexe, iar dinastiile mediatice sunt animate de diverşi factori - imperative zilnice de afaceri, dorinţa de a transmite averea, un sens desuet al datoriilor civice. Dar operaţiunile de nivel mondial ale familiei Murdoch sugerează o orientare dinastică diferită, una axată pe construirea unui imperiu în sensul original al termenului: cuceriri teritoriale", subliniază editorialiştii, amintind că Rupert Murdoch a început afacerile cu un mic cotidian regional în Australia, fondat de tatăl său, Keith Murdoch, iar acum are afaceri internaţionale, prin trustul News Corporation, divizat şi administrat de copiii săi, în principal de Elisabeth, Lachlan şi James Murdoch.

Editorialiştii notează că Rupert Murdoch încerca de mult timp să aibă o relaţie apropiată cu un preşedinte al SUA, stabilind că există asemănări puternice cu Donald Trump, ambii fiind interesaţi de construirea unor "imperii" corporative, de "putere" şi influenţă".

Victoria lui Donald Trump în scrutinul prezidenţial a făcut familia Murdoch mai puternică decât a fost vreodată, dar disputele dintre James şi Lachlan Murdoch riscă să scindeze compania

Conform surselor citate de NYTM, Rupert Murdoch discută frecvent cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, dar şi cu preşedintele SUA, care este unul dintre admiratorii omului de afaceri din domeniul media. Însă linia politică a preşedintelui Donald Trump a evidenţiat şi disensiunile profunde între fraţii James şi Lachlan Murdoch, în principal din cauza abordărilor editoriale faţă de imigranţii musulmani şi faţă de violenţele rasiale din orăşelul american Charlottesville.

Noua armă Fox / Acordul Disney a adus imperiului mediatic al familiei Murdoch un aparat de producere a ştirilor cu politici editoriale de dreapta şi condus de Lachlan

Acordul de achiziţionare a companiei 21st Century Fox de către Walt Disney a condus la instalarea lui Lachlan Murdoch în funcţia de director general al Fox Corporation.

Conform unui studiu publicat în martie, în cei 22 de ani de existenţă a postului de televiziune, efectul Fox News nu a fost niciodată mai accentuat. Astfel, doar 12% dintre telespectatorii postului Fox News cred că încălzirea globală este provocată în principal de oameni (comparativ cu 62% la nivelul populaţiei generale a SUA), iar 78% cred că Donald Trump are cele mai mari realizări dintre toţi preşedinţii americani (comparativ cu doar 17% dintre americani în general).

În privinţa influenţei, aceleaşi lucruri pot fi spuse despre efectele pe plan mondial ale activităţilor mediatice ale familiei Murdoch, observă editorialiştii NYT, menţionând în primul rând "haosul generat de Brexit" care afectează Marea Britanie - respingerea de către Parlament a Acordului negociat de premierul Theresa May cu Bruxellesul, riscul ieşirii ţării din Uniunea Europeană fără niciun acord, demonstraţiile de la Londra în favoarea unui nou referendum şi posibilitatea ca un fost editorialist din trustul Murdoch, Michael Gove, să devină premier britanic. În Noua Zeelandă, "o altă consecinţă a fervorii etnonaţionaliste amplificate de imperiul mediatic Murdoch" a fost atacul comis de Brenton Tarrant la două moschei, soldat cu 50 de morţi. "Nu există o legătură directă între Tarrant şi Sky Australia, dar criticii au făcut referire la retorica antimusulmană a postului de televiziune", subliniază NYTM, amintind că într-o postare autorul atacului Tarrant a descris alegerea lui Donald Trump în funcţia de preşedinte al SUA ca fiind "unul dintre cele mai importante evenimente din istoria modernă".

"În Statele Unite, ceea ce a rămas din imperiul mediac Murdoch se pregăteşte deja de scrutinul prezidenţial din 2020, unul dintre primii paşi fiind apropierea liniei editoriale a cotidianului The New York Post de cea a postului Fox News. Acest ziar era de mult timp primul citit de preşedintele Trump, fiindu-i adus la Casa Albă, dar acoperirea mediatică nu era favorabilă în mod uniform. În ianuarie, familia Murdoch l-a adus înapoi pe unul dintre foştii editori, Col Allan, (...), un vechi partener de golf al lui Trump (...)", subliniază NYT, explicând că, la Fox News, finalizarea raportului Comisiei Robert Mueller privind ingerinţele ruse este percepută ca fiind "începerea campaniei pentru realegerea în funcţie a preşedintelui Donald Trump".