Nick Kyrgios nu va participa la Laver Cup: 'Trebuie să am acel timp petrecut acasă cu familia mea şi cu frumoasa mea prietenă'

Australianul Nick Kyrgios, locul 63 ATP, că nu va participa la ediţia din acest an a Laver Cup, care va avea loc în septembrie, la Londra, conform news.ro.

“Fără Laver Cup pentru mine în acest an! Doar am vrut să vă anunţ. Trebuie să am acel timp petrecut acasă cu familia mea şi cu frumoasa mea prietenă”, a notat Kyrgios pe Instagram.

Până acum din Team World fac parte Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman şi Jack Sock, iar din Team Europe fac parte Rafael Nadal, Novak Djokovici, Andy Murray şi Roger Federer.

Echipele urmează să fie completate.

Nick Kyrgios a participat la celelalte ediţii ale Laver Cup.