VIDEO Nicolae Ciucă: Vom prelungi starea de alertă în următoarea ședință de Guvern, cu aceleași măsuri de acum

Premierul interimar, Nicolae Ciucă, a declarat joi, întrebat dacă autoritățile vor introduce noi restricții în preajma Crăciunului și a Anului Nou, că în următoarea ședință de Guvern va fi prelungită starea de alertă la nivel național, dar că un cabinet interimar nu poate face modificări substanțiale, astfel încât măsurile pe următoarea perioadă de stare de alertă vor fi cele de acum.

Întrebat dacă vor fi noi restrictii de sarbatori, Nicolae Ciucă a răspuns: „In aceasta dupa-amiaza va avea loc sedinta CNSU. Ceea ce va pot spune este ca Guvernul interimar pe care il conduc nu poate sa ia decizii care sa modifice foarte mult prevederile starii de alerta in care ne gasim, ca atare in urmatoarea sedinta de Guvern vom prelungi starea de alerta cu masurile si indicatorii prevazuti in cea precedenta”.

