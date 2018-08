Nicolae Dică: Cred în calificare, cred că putem câştiga 2-0 la retur

Tehnicianul Nicolae Dică a declarat, joi seară, că este încrezător în calificarea echipei FCSB în grupele Ligii Europa, în ciuda înfrângerii, scor 3-1, din meciul cu Rapid Viena, din turul play-off-ului competiţiei.

"Am primit gol foarte repede, ne-am lăsat spaţii mai multe. A doua repriză am ]nceput-o foarte bine, dar din păcate am primit acel gol. Le spun mereu jucătorilor că trebuie să fie concentraţi la finalizare, sper să fie aşa de acum încolo. Cred în calificare, cred că putem câştiga 2-0 la retur, am încredere în băieţi, mai ales după a doua repriză", a declarat Dică la Pro X.

Formaţia FCSB a fost învinsă, joi, în deplasare, cu scorul de 3-1 (2-0), de echipa Rapid Viena, în prima manşă a play-off-ului Ligii Europa.

Pentru Rapid Viena au marcat Knasmullner '4, Sonnleitner '39 şi Schwab '49, iar pentru FCSB a înscris Gnohere '46.