Niculae Bădălău recunoaște că sunt probleme cu banii, dar oferă garanții: 'Nu avem o problemă cu salarii şi pensii, astea sunt nebuniile unora'

Sunt probleme cu banii la nivelul autorităţilor, dar Guvernul nu are probleme cu banii de salarii şi de pensii, informaţiile în acest sens fiind nebuniile unora, a declarat joi ministrul Economiei, Niculae Bădălău, la prezentarea bilanţului de activitate pe ultimele 8 luni.

"Sunt probleme cu banii, dar nu sunt probleme care nu se pot rezolva. Ei trebuie reaşezaţi şi cu siguranţă terminăm cu un deficit de sub 3%. (...) În ministerul meu nu sunt probleme cu banii, noi având companii de succes, care câştigă. E normal (să fie probleme cu banii, n.red.), România îşi doreşte mult, eu mi-aş dori investiţii, aeroport în fiecare oraş etc, la asta mă refer. Nu avem o problemă cu salarii şi pensii, astea sunt nebuniile unora, şi nici nu aş putea să fiu prea riguros aici, eu nefiind ministru la Finanţe", a afirmat Niculae Bădălău, conform agerpres.ro Acesta s-a declarat dispus să îşi asume depăşirea deficitului cu condiţia investirii banilor într-o autostradă."Dacă am investi într-o autostradă, eu cred că aş fi de acord să mergem şi să susţinem la Uniunea Europeană să accepte să depăşim deficitul, dar să ştim că se duc banii într-o investiţie majoră a României. Dacă mă întrebaţi la lista de investiţii, eu ţin foarte mult ca societăţile (din subordinea Ministerului Economiei, n.r.) să îşi realizeze gradul de investiţii. De foarte multe ori unii nu reuşesc, din diferite cauze: avize, studii de fezabilitate, proiecte etc, şi atunci e normal să reaşezi bani, e simplu, nu e aşa o problemă", a apreciat Niculae Bădălău.

Ministrul Economiei a susţinut că ministerul său trebuie să sprijine sectorul privat, în special prin reducerea birocraţiei.



"Eu nu am o problemă cu banii, eu am o problemă cu companiile să fie pe profit şi să reuşim să ajutăm statul ăsta şi să ajutăm chiar companiile private, pentru că economia românească nu înseamnă neapărat economia de stat, ci înseamnă şi economia privaţilor, şi avem discuţii foarte multe cu ei în a-i ajuta, în a-i sprijini. Noi trebuie să sprijinim inclusiv privaţii să se dezvolte, pentru că asta înseamnă economia românească, să reducem birocraţia. Sunt probleme cu banii pentru că mi-aş dori mult mai mulţi bani în economia românească, ca să reuşim o dezvoltare cât mai rapidă", a adăugat Niculae Bădălău.



Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat joi că nu mai este timp pentru ca rectificarea bugetară să fie aprobată la 31 iulie, aşa cum era planificat, astfel că Executivul ar putea aproba această măsură o săptămână mai târziu.



"Mai sunt câteva lucruri de încheiat. Aprobarea ei în Guvern ţine de pasul de trecut cu CSAT. Va fi săptămâna viitoare CSAT, ceea ce înseamnă că rectificarea nu va avea loc la 31 iulie, pentru că sunt mai mulţi paşi de parcurs: CSAT, Consiliul Fiscal, CES, şi atunci probabil că 31 iulie nu mai rămâne o dată fezabilă pentru rectificare. Poate următoarea săptămână", a arătat ministrul Finanţelor.



Teodorovici a mai spus că ţinta de deficit bugetar pentru finalul anului rămâne aceeaşi, respectiv 2,76% din PIB.